Svatomartinské není špička, ale prodám statisíce láhví, přiznává vinař

Vinařství Mutěnice a Neoklas Šardice podnikatele Tomáše Šupy každoročně uvedou na trh přes 400 tisíc láhví svatomartinského vína. V letošním komplikovaném ročníku se jim tento objem povedlo ještě o dvě stě tisíc láhví navýšit. Celkem vinařský fond odhaduje letošní produkci na 2,2 milionu láhví. Šupovy firmy jich tak obstarají zhruba 27 procent. „To už se nejspíš nebude nikdy opakovat,“ říká vinař v rozhovoru pro iDNES.cz.

Proč si to myslíte, že se tolik láhví už nikdy nevyprodukuje?

Několik let se držíme 400 tisíc láhví, letošních 600 tisíc je extrém jak z obchodního, tak i výrobního hlediska. Způsobil to částečně covid a zavření gastra, celé to výrazně zasáhlo do spotřebitelských zvyklostí. Ale sešlo se tam najednou mnohem více činitelů a až se věci vrátí do normálu, očekáváme, že naše prodejní čísla se dostanou zpět na předešlé hodnoty.

Kdo je Tomáš Šupa? Vinař Tomáš Šupa obhospodařuje stovky hektarů vinic na jižní Moravě a je také jedním z největších distributorů vína do českých supermarketů.

Je největší producent Svatomartinského vína u nás, kontroluje zhruba třetinu českého trhu celkového prodeje Svatomartinského vína (cca 1,7 - 2 miliony láhví celkem, z toho skupina Tomáše Šupy 600 tisíc).

Je majitel vinařských výrobních podniků (např. Vinařství Mutěnice, Vinařství Neoklas Šardice, Víno Pezinok (SK)).

Vyrábí mj. pod prestižními etiketami Augustiniánský sklep, Sovín a Augistiniánská rezidence.

Kontroluje desetinu českého trhu z celkového prodeje vína u nás (cca 220 milionů litrů vína celkem).

Na výrobu svatomartinského vína není moc času, jak složité je připravit ho včas?

Svatomartinské je pro nás především z logistického hlediska ohromný kvapík. Na začátku září musíte hrozny posbírat, pak je svézt, zpracovat, nechat vykvasit a vyfiltrovat, aby víno bylo v pořádku. Poté se víno stáčí, etiketuje, zabalí a začíná distribuovat. Důležité je všechno připravit tak, aby se v jeden moment, a to 11. 11. přesně v jedenáct hodin, mohlo odkrýt, a to jak v restauracích, tak i v obchodech po celé republice. Důležité je, že veškeré tyto procesy na sebe musejí přesně navazovat, nic se nikde nemůže zastavit. Určitě letos pojedeme na dvousměnný provoz a pravděpodobně i na třísměnný.

Ovlivnilo letos nějak výrobu počasí a pozdější dozrávání hroznů?

Květen byl pořádně chladný a zdálo se, že vinobraní bude posunuto o měsíc. Obávali jsme se, že svatomartinské vůbec nestihneme. Během teplých prázdnin se ale vše dohnalo, až zase na ten dramatický konec, kdy byla zima a pršelo. Poté ale bylo víceméně teplo až do konce vinobraní.

Odběratelé vám každopádně musí jako každý rok věřit, dopředu víno ochutnat nemohou….

Přesně tak. Svatomartinské je jediným vínem v roce, které se objednává závazně ještě v době, kdy víno ještě neexistuje. Obvykle je to koncem srpna. Odběratel jej nemůže okoštovat, ale musí dopředu uvést, jaký počet láhví chce a z jaké vinné odrůdy. To znamená, že to je víno, které se prodává na základě velmi vysoké důvěry. Protože pak již nejde pořídit od nikoho jiného.

Koupíte víno od někoho, u koho víte, že bude nejenom kvalitativně v pořádku, ale také přijde včas a nenastane žádný problém. Zároveň objednáváte u někoho, kdo je vlastníkem vinohradu, tedy pěstitel, ale současně i vinař a obchodník. Tady se neodpouští žádná chyba. Od neprověřeného partnera si pro svoje restaurace nebo prodejny nemůžete objednat desítky tisíc láhví. Zatímco u běžných vín lze dopředu koštovat, lidé si přijdou vybrat na akci, u Svatomartinského to zkrátka nelze.

Proto také na parametry a kvalitu prodávaných svatomartinských vín dohlíží Vinařský fond…

Samozřejmě. Svatomartinské je obchodní značka a toto víno nemůže vyrábět jen tak každý. Musíte mít licenci od Vinařského fondu, který nad celou událostí dohlíží. Na Fond se posílají vzorky, kde procházejí slepou degustací nezávislé komise. Ta hodnotí vzhled, vůni, chuť a celkový dojem z vína. Pokud uspějete, získáte licenci a platíte licenční poplatky.

Z jakých odrůd se Svatomartinské vyrábí: Tady bych to rozdělil do dvou kategorií. Tou první jsou tradiční odrůdy, tedy Müller, Modrý portugal a Svatovavřinecké. K trendovým odrůdám se řadí Veltlín červený raný (bílé), Muškát moravský a Zweibeltrebe.



Jak se vy osobně díváte na tradici svatomartinského vína vzala?

Historicky tu byla již za Josefa II., kdy bylo zvykem ochutnávat první víno nového ročníku. Oslavovala se sklizeň, slavilo se, že hrozny jsou v bezpečí před přírodními živly. Novodobou tradici pak zavedl Vinařský fond, který v tomto odvedl velmi dobrou dlouhodobou práci.

Přišli se značkou Svatomartinské víno a posunuli jej kalendářně před Beaujolais Nouveau, jež se jako první víno daného ročníku prodává všude ve světě. Z našeho trhu jej v podstatě vyzmizíkovali. Ale podstatné je, že tímto podporujeme naše vinaře, naše vinohrady, naše hrozny, naše pěstitele. Nyní se celkově prodává asi dva miliony láhví, to je podle mě výborný výsledek. Svatomartinská tradice se provázala s gastronomií a setkáváním a odehrává se kolem toho celá kultura. Je to věc, která se povedla.

Vinařství v číslech 26 000 000 - je roční prodej vína celé vinařské skupiny (v litrech) 4 000 000 - tolik milionů hroznů zpracují (v kg) 14 500 000 - prodaných obalů (ks)

Jak významný pro vás je svatý Martin byznysově?

Tak je to dobrá rozcvička, a to i pro všechny zaměstnance. Samozřejmě, jsou další události v roce, které jsou pro nás zajímavé, ale svatý Martin je určitě jedna z top událostí. Na druhou stranu, asi bych to z toho vinařského pohledu nevyzdvihoval jako největší pecku, protože svatomartinské víno se neřadí k úplně těm nejkvalitnějším. Nemá dostatek času na vyzrání. Pro nás je to důležité i proto, že je první sondou do daného ročníku vína, abychom odkryli jeho potenciál. Je to mladé víno, které je od své podstaty určené k rychlé spotřebě a nikoli archivaci. Ale samozřejmě má jiný potenciál, a to objemový. Pokud se budeme bavit, že budeme vyrábět nejlepší víno na světě, tak jej neprodáme 600 tisíc láhví, že?

V září sklidíte, v listopadu máte všechno prodané. Skoro by se dalo říct, že to jsou rychlé peníze, je to tak? Je to důvod, proč tento byznys děláte?

Je to jeden z důvodů, ale podstatnější důvod je produktová skladba našich vinohradů, kdy část portfolia tvoří rané odrůdy, které jsou svým účelem určeny pro výrobu svatomartinského vína.

A vyrábět nejdražší vína se nechystáte?

Víte, víno z barikových sudů je trochu jiné mistrovství. Ovšem, zásah na zákazníky je diametrálně jiný. Já vám klidně řeknu, že drahá vína v takovém množství, abych uživil stovky zaměstnanců a zajistil přirozený rozvoj našich vinic a našeho vinařství, prodávat neumím. Navíc, dražší vína se nyní ve smyslu kvantity prodávají velmi špatně.