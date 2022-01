Airbus a Boeing čelí nové konkurenci. Své dopravní letouny má Čína i Rusko

Konkurovat dvěma světovým výrobcům dopravních letadel může ruský Irkut MC-21 a čínský Comac C919. Jsou to oba dvoumotorové letouny s úzkým trupem. MC-21 získal v prosinci loňského roku potřebnou certifikaci a koncem letošního roku má létat na pravidelných linkách v Rusku, informuje Deutche Welle (DW).

Číňané plánovali dodat svůj první letoun C919 letecké společnosti ve stejnou dobu, avšak nakonec se vše zpozdilo. Zda bude moci být uveden do provozu ještě v letošním roce, zatím není jisté.

Deutche Welle poznamenává, že Boeing i Airbus by měly takovou „hrozbu“ brát vážně. Oba giganti totiž několik desítek let usínají na vavřínech. Boeing 737 se nepřetržitě vyrábí již od roku 1967, Airbus A320 měl svou premiéru v roce 1987, podotýká DW.

Podobné konkurenci

První let ruského modelu letounu MC-21-300 se uskutečnil v roce 2017, jeho standardní verze by měla podle odborníků odpovídat konkurenčním modelům co do doletu, tak i kapacity. „Teoreticky by měl stroj mít lepší výkon než nejnovější Airbus A320neo,“ uvedl pro DW Nico Buchholz, který byl několik let zodpovědný za nákup flotily pro německého dopravce Lufthansa.

Ruský letoun pojme 163 cestujících ve dvou třídách. Proti konkurenčním modelům by měl být hospodárnější, ale také komfortnější. Kabina má být o něco prostornější ve srovnání s modely A320 nebo Boeing 737.

Ruští výrobci jsou často závislí na západních dodavatelích komponentů včetně motoru. V současném politickém klimatu si země nemusí být zcela jistá, zda i nadále se na ně bude moci spolehnout, upozorňuje DW.

Čínský letoun C919 zatím zatím do komerčního provozu nebyl uveden, první zkušební let se přitom konal již v květnu 2017. Do konce loňského prosince se však uskutečnilo pouze 34 z potřebných 276 zkušebních letů.