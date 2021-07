Premiéru v komerčním provozu by měl letoun C919 letos absolvovat v barvách čínské letecké společnosti China Eastern Airlines. Ta si jich v březnu objednala celkem pět, za blíže nespecifikovanou cenu. Celkem hlásí čínský státní letecký výrobce Comac (Commercial Aircraft Corporation of China) téměř tisíc objednávek nového stroje, se kterým vyráží do boje s giganty Airbus a Boeing.