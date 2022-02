Airbus se vrátil do černých čísel. Akcionářům dokonce vyplatí dividendu

Zveřejněné výsledky společnosti dokonce překonaly původní odhady analytiků. Ti zároveň nečekali, že se opět vrátí i k výplatě dividend. Vedení firmy rozhodlo, že na jednu akcii bude náležet dividenda ve výši 1,5 eura, což je v přepočtu zhruba 60 korun. Informoval o tom deník Financial Times.

Leteckému průmyslu se tak po měsících strádání opět vrátil optimismus, což potvrzují to i slova šéfů největších aerolinií na světě.

„Když se v loňském roce plnohodnotné cestování znovu rozjelo, bylo to úžasné. Do některých států poptávka po létání dokonce převyšovala naše kapacitní možnosti. Třeba na linkách mezi Francií a Řeckem nám letadla často chyběla,“ uvedl například pro deník Financial Times Ben Smith, generální ředitel Air France.

V krátkodobém pohledu však letecké společnosti zůstávají spíše opatrné. Přílišný optimismus mírní i generální ředitel společnosti Airbus Guillaume Faury. „Koronavirová pandemie ještě není úplně za námi,“ varoval. Přesto ale očekává, že se trh kolem letectví vrátí do normálu mezi lety 2023 a 2025.

Airbus loni vykázal zisk ve výši 4,2 miliardy eur. Zisky značky se navýšily také díky zakázkám pro armádní sektor, pomohlo i podnikání v oblasti vrtulníků.

„Rok 2021 byl rokem oživení. Díky vyššímu zisku se nyní můžeme vrátit i k výplatě dividend našim akcionářům,“ dodal generální ředitel Airbusu pro deník Financial Times.

V letošním roce se má podle odhadů firmě dařit ještě lépe než loni. Podle zveřejněné firemní zprávy má Airbus vyrobit 720 komerčních letadel. Loni jich zkonstruoval o 109 méně.