Airbus dominuje výrobě menších letadel, náskok nad Boeingem může zvětšit

Pandemie covidu-19 rivalitu mezi dvěma hlavními světovými výrobci letecké techniky na světě pouze zostřila. Letecké společnosti si nyní víc než kdy jindy uvědomují, že největší letadla se do vzduchu vrátí až jako poslední, a proto poptávají menší letecké stroje. Ty jsou rychlejší i úspornější. Americký Boeing v tomto ohledu poněkud zaostává, jak o tom informoval portál Bloomberg.

Před společnostmi stojí v současné době důležité rozhodnutí ohledně budování výrobní strategie do dalších let. Obě firmy však v tomto ohledu mají zcela odlišnou výchozí pozici. Boeing po jednom z nejhorších období ve své historii se již nemůže dopustit dalších chyb. Těch by evropský výrobce mohl potenciálně využít.



Airbus si momentálně vede o něco lépe. Navyšuje výrobu dvoumotorového proudového dopravního letounu A320 a uvažuje i o stroji na vodíkový pohon. To by se mohlo dostat na trh do konce roku 2035. Boeing po četných problémech s modelem 737 MAX vsází zejména na letoun 787 Dreamliner. O vodíku jako o alternativním palivu aktuálně vůbec neuvažuje.

Vodík jako palivo budoucnosti

„Je snadné prohlásit, že vodík nikdy nebude fungovat jako palivo. Podobný skepticismus však v historii panoval i u jiných průlomových přístupů. Třeba o technologii fly-by-wire, která nahradila ruční ovládání letadla elektronickým zařízením. Před třiceti lety byla považována za příliš riskantní či inovativní. Dnes jde však o absolutní nutnost“, uvedl pro Bloomberg generální ředitel společnosti Airbus Guillaume Faury.

Už v první polovině roku 2019 představila společnost Airbus svůj nejnovější model A321XLR. Aeroliniím pomůže především na trasách, kde by větší letadlo nebylo ekonomické. Oproti předchozím typům bude mít nižší spotřebu i kapacitu a až o patnáct procent větší dolet. První cestující by mohl tento model svézt již za dva roky.

„Kvůli pandemii covid-19 se změnila poptávka ze strany aerolinií. Ta odpovídá tomu, na co se chceme v dalším letech zaměřovat. Máme docela štěstí,“ uvedl pro portál Bloomberg generální ředitel Airbusu Guillaume Faury.

Boeing však v tomto ohledu zůstává pozadu. Podobný konkurenceschopný letoun nemá dosud připravený, a to firmu může v budoucnu negativně poznamenat. Podle generálního ředitele společnosti Boeing Dava Calhouna je Boeing schopný představit svoji odpověď na A321 do jednoho až dvou let. Airbus však mezitím obdržel už více než 450 objednávek, kdy zájem projevil třeba americký dopravce United Airlines.

Situaci souboje leteckých gogantů podrobně sleduje i čínský výrobce letadel Comac, který by se na trhu chtěl v nadcházejících letech také významněji prosadit. Vyvíjí model C919, který by měl být konkurentem Airbusu A320neo i Boeingu 737 MAX. I kvůli pandemii však společnost nabírá ve vývoji nemalá zpoždění.