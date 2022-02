Výroba v Číně se přestává firmám vyplácet. Některé se vrací zpět do Česka

Většina argumentů se točí kolem dopravy. Během pandemie se totiž pro firmy po celém světě významně zdražila cena kontejnerů z Asie. Nyní se pohybuje na dvoj- až trojnásobné úrovni oproti ceně před příchodem koronaviru. Logistika se navíc zadrhává, takže firmy stále častěji chtějí držet větší zásoby.

Z Číny svou výrobu v posledních týdnech stáhla třeba česká společnost Isolit-Bravo, která vyrábí součástky pro automobilový průmysl či kuchyňské přístroje. Své působení v zemi utlumuje i nadnárodní koncern Foxxconn.

„Ačkoliv se ještě některým společnostem i přes problémy s logistikou, rostoucí cenou dopravy a stoupajícími náklady na mzdy čínských pracovníků zatím stále vyplatí v Číně vyrábět, tak trend na přesun výroby z této země v posledních letech velmi zesílil,“ řekla MF DNES analytička Hospodářské komory Karina Kubelková.

Důvodem je podle analytiků také stupňující se regulace ze strany čínské vlády. „Mnoho firem v poslední době přehodnocuje svou expanzi a působení v Číně. Nejde jen o prudké zvyšování mzdových a dalších nákladů nebo o problém křehkých dodavatelských řetězců či stále častější problémy v logistice a dopravě. Problematická je i stále větší regulace obecně, tendence k omezování mezinárodních firem, a to třeba v oblasti povinných čínských podílů ve firmách,“ tvrdí hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

„Je možné sledovat rostoucí snahy o kontrolu jednotlivých společností ze strany čínských autorit. Regulace přituhuje. Není lehké si tam udržet kontrolu nad firmou, natož nad značkou, know-how nebo chráněnými patenty,“ dodává Horská.

Rizikem pro podniky po celém světě je rovněž napjatá geopolitická situace. Rozpory mezi Čínou, Spojenými státy i členskými zeměmi Evropské unie postupně rostou. Snaha o zajištění stabilních dodávek a větší kontrola celého výrobního procesu včetně větší ochrany v oblasti know-how jsou faktory, které na stažení výroby z Číny tlačí.

Isolit-Bravo vrací do Česka výrobu právě kvůli nákladům na dopravu, které v posledních letech stouply až šestinásobně. Dalším důvodem je dražší čínská pracovní síla. „Do Číny jsme přesunuli jenom to, co u nás nebylo možné cenově vyrábět. Šlo hlavně o produkci mixérů, fénů, topinkovačů nebo elektrických konvic. Ta ale nyní opět míří zpět do Jablonného nad Orlicí,“ říká Kvido Štěpánek, který firmě Isolit-Bravo šéfuje.

Nadnárodní koncern Foxconn, sídlící na Tchaj-wanu, přesouvá výrobu z Číny mimo jiné hlavně kvůli komplikacím se zásobováním. Jeden z největších výrobců elektroniky a počítačových součástek na světě s miliardovými tržbami v současné době vyrábí i v České republice, a to v Pardubicích nebo Kutné Hoře, kde zaměstnává více než tisíc lidí.

„Hlavním důvodem vstupu do Číny byla výroba levného zboží. Po ukončení výroby jsme si v Číně ponechali jen obchodní firmu, která zajišťuje podporu distribuce pro asijské trhy a nákup surovin. Od ukončení výroby v Číně jsme neuvažovali a stále ani neuvažujeme o jejím znovuobnovení,“ okomentoval rozhodnutí za Koh-i-noor Jan Kubát z tiskového oddělení.