Teplo kazí výdělky francouzským zelinářům. Lidé nechtějí podzimní plody

„Klienti žádají dužnaté ovoce, jako jsou švestky místo třeba jablek, která jsou teď sezónní. O ořeších nebo jedlých kaštanech ani nemluvě,“ říká prodejce zeleniny na trhu v Toulouse. O situaci francouzských zelinářů a ovocnářů informuje agentura AFP.

Pěstitelé ovoce a zeleniny se potýkají s mnoha problémy. Výrobní náklady prudce vzrostly, letní sucho srazilo objem plodin a spotřeba, která poklesla kvůli vysoké inflaci, je časově posunutá, vysvětluje Laurent Grandin ze sdružení Interfel.

„Spotřeba je rozladěná stejně jako celé klima,“ míní Grandin a zmiňuje vysoké jarní teploty, díky kterým dozrály nezvykle brzy třešně nebo meruňky. Lidé ale v polovině května nevěřili, že jde o místní ovoce, a odmítali ho kupovat, vysvětluje.

Teplý podzim je dvojsečný. Může mít určité výhody, protože prodlužuje sklizeň polních plodin, jako jsou fazole nebo cukety. Nadále trvající sucho je ale znepokojivé, obtíže mají zejména zemědělci na severovýchodě a jihovýchodě Francie. Nedostatek vláhy znamená menší a sladší plody, které jsou ale náročnější na skladování.

„Je takové horko, že na slupce jablek vznikají praskliny, kudy se do ovoce dostávají nemoci. Ovoce hnije i v lednici,“ uvedla Françoise Rochová, předsedkyně Federace producentů ovoce a farmářka z Moissacu. „Spotřebitel si to neuvědomuje, protože to řešíme my, ale naše ztráty jsou obrovské a spotřeba prudce klesá, zatímco naše náklady rostou,“ říká.

Jablek letos ve Francii vypěstovali o 12 procent více než loni, ale trh je na tom „bledě“, píše v dovětku ke statistice ministerstvo zemědělství. Cenu jablek navíc tlačí dolu levná konkurence z Polska, která ve Francii nově nahrazuje výpadek produkce z východní Evropy, kterou ovlivnila válka na Ukrajině.

Pěstitelé ve Francii už několik týdnů tvrdí, že kvůli kombinaci nízkých prodejních cen a rostoucích cen energií jsou „na pokraji sil“. Jablka a hrušky se uchovávají ve velkoobjemových skladech při teplotě mezi nulou a osmi stupni Celsia. Rochová se obává, že v příštím roce náklady na chlazení vzrostou o 400 procent.

Poslední ranou pro ovocnáře by byla mírná zima. Bez vlny mrazu totiž stromy na jaře dobře nevykvetou a mají méně plodů. Dalším rizikem je také prudké ochlazení ve chvíli, kdy už stromy začnou kvést, popisuje další obavy Rochová.