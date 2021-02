Británie bojuje po brexitu s nedostatkem celníků, vláda problémy nepřiznává

11:49

Vývoz z Británie do Evropské unie se v lednu propadl o 68 procent, neboť vzájemný obchod narušil konec přechodného období po odchodu Británie z EU. Vyplývá to z údajů o exportu od členů britského Svazu silniční nákladní dopravy (RHA). Britská vláda nicméně tyto údaje nepotvrdila a uvedla, že problémy na hranicích jsou po do dokončení brexitu minimální.