Po brexitu jezdí eurotunelem jeden vlak z osmnácti. A ještě prázdný

„Situace je pro Eurostar velmi kritická,“ řekl francouzskému rádiu France Inter ředitel francouzských státních drah SNCF Jean-Pierre Farandou, jehož společnost má v podniku Eurostar většinový podíl.

V porovnání s loňským březnem, kdy už v řadě zemí platila nejrůznější cestovní omezení, převážejí vlaky, které propojují Británii s Francií, Belgií a Nizozemskem, o 95 procent cestujících méně.

„Dnes pojede jeden vlak z Londýna do Paříže a zpět a jeden z Londýna do Bruselu a Amsterodamu. A ty spoje jsou zaplněné z deseti procent,“ uvedl Farandou. Společnost přitom dříve nabízela až 18 spojů denně. Šéf SNCF dodal, že podnik by si zasloužil podobnou pomoc, jaké evropské státy poskytly aerolinkám.

Firma vydala prohlášení, kde píše, že situace je velice vážná: „Bez dodatečných zdrojů od vlády je tu riziko, že Eurostar - zelená brána do Evropy - nepřežije.“ Firma na svém webu uvádí, že když dá pasažér přednost cestě jejím rychlovlakem před letadly, uvolní se během přepravy o 80 procent méně emisí oxidu uhličitého.

První vysokorychlostní vlak vyjel na trasu mezi Londýnem a Paříží v Eurotunelu v roce 1994. Čas jízdy se od té doby zkrátil z tehdejších tří hodin na současné dvě hodiny a 15 minut. Služeb Eurostaru dosud využilo podle informací na jeho webu přes 150 milionů cestujících.