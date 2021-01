Severoirské obchody si stěžují na nedostatek potravin kvůli brexitu

Premiér Boris Johnson to označil za okrajový problém, zboží do Severního Irska podle něj proudí bez větších problémů, uvedla dnes agentura Reuters.

Británie není od ledna součástí jednotného trhu Evropské unie ani součástí unie celní. Severní Irsko, které je součástí Británie, se ale řídí zvláštními pravidly a při výměně zboží může do určité míry využívat výhod jako za členství Británie v EU. Podle smlouvy, která od ledna upravuje obchod mezi Severním Irskem a zbytkem Británie, mají britské supermarkety prodávající v Severním Irsku tři měsíce na úpravu svých dodavatelských řetězců.

Některé supermarkety v Severním Irsku si ale od začátku roku stěžují, že nemají dost čerstvých potravin obvykle dovážených z Velké Británie. Obtížně se jim totiž přechází na nové procesy a byrokratické procedury. Šéfové velkých řetězců, jako je Tesco, Sainsbury’s, Asda či Marks & Spencer, proto napsali šéfovi úřadu britské vlády Michaelu Goveovi, že situace by se mohla ještě zhoršit.

„Všechny naše obchody a dodavatelé v uplynulých měsících masivně investovali, aby zabránili problémům. Ty ale budou neodvratné, pokud budou přijaty návrhy, jimiž se má řídit pohyb zboží z Velké Británie do Severního Irska,“ stojí v dopise, z něhož cituje Reuters. Úprava systémů do konce března je podle nich nemožná, obchody na to budou potřebovat více času.

Gove řekl, že vznikla pracovní skupina, která se bude situací zabývat. „Evropské komisi jasně řekneme, jaké budou následky, pokud supermarkety (po 31. březnu) nebudou v takové pozici, aby mohly pokračovat v nabídce služeb, které poskytují spotřebitelům v Severním Irsku,“ řekl dnes Gove v parlamentu.



Premiér Boris Johnson je přesvědčen, že současné problémy nejsou zásadní a že je potřeba počkat, až se všechno ustálí. „Ale mohu potvrdit..., že pokud nastanou problémy, které budeme považovat za neúměrné, pak se nebudeme rozpakovat a využijeme článku 16,“ řekl předseda vlády před členy parlamentu.

Článek 16 protokolu o Severním Irsku upravuje ochranná opatření, která každé straně - tedy Británii i Evropské unii - umožňují přijmout jednostranné rozhodnutí, jestliže se objeví nečekané negativní dopady plynoucí z této dohody. Protokol vznikl kvůli tomu, aby mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která je členem EU, nevznikla po brexitu tvrdá hranice.

Potíže mají po brexitu i skotští rybáři, kteří si rovněž stěžují na přílišnou byrokracii. Kvůli tomu zastavili vývoz do zemí EU a obnovit se jej podle dnešního sdělení chystají až 18. ledna. S problémy se potýká i řetězec Marks & Spencer, což pocítili i jeho zákazníci v České republice, i když firma na svém českém webu uvádí, že odchod Británie z EU nebude mít dopad na zásoby ani na cenu produktů.