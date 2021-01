Roaming ve Velké Británii kvůli brexitu nepodraží. Alespoň prozatím

Velká Británie z Evropské unie definitivně vystoupila loni o půlnoci z 31. ledna na 1. února. Od té doby se nacházela v přechodném období, během kterého obě strany řešily vzájemné budoucí obchodní vztahy. Obchodní dohodu uzavřely až loňského 24. prosince, v platnost vstoupila s koncem přechodného období, tedy v sobotu 2. ledna.

Právě díky přechodnému období se odchod Britů z Unie nepromítl do operátorských sazeb roamingu a mezinárodních hovorů, byť jejich vystoupením přestaly roamingové sazby teoreticky podléhat regulaci EU a měly spadnout do výše zpoplatněné zóny (více viz Podmínky roamingu ve Velké Británii se nemění. Zvrat nelze ovšem vyloučit).

Nicméně změnu operátoři neplánují ani nyní. Tedy minimálně do doby, dokud se neseznámí s podrobnostmi obchodní dohody mezi Velkou Británií a Evropskou unií.

„V současné době zůstávají ceny a podmínky pro naše zákazníky nezměněny,“ reagoval na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz Jiří Janeček z tiskového oddělení T-Mobilu. Není ovšem vyloučeno, že operátor nebude v budoucnu uplatňovat vyšší sazby, tedy že Velkou Británii nepřesune do výše zpoplatněné roamingové zóny.

„Momentálně analyzujeme, zda a jak uzavřená dohoda mezi Evropskou unií a Velkou Británií upravuje podmínky roamingu,“ vysvětlil Janeček.

Zvýšení roamingových sazeb ve Velké Británii se aktuálně nemusí obávat ani zákazníci Vodafonu.

„Pro naše zákazníky se v dohledné době nic nezmění. Velkou Británii stále účtujeme jako Roam Like at Home,“ uvedl mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec s tím, že pokud by v budoucnosti k nějakým změnám došlo, bude o tom operátor zákazníky včas informovat.

„Britští operátoři prozatím i nadále uplatňují regulované ceny vůči svým partnerům z EU,“ vysvětlil Luštinec, proč Vodafone v souvislosti s uzavřením obchodní dohody mezi Velkou Británií a Evropskou unií k žádné změně nepřistoupil.

A obávat se jí nemusí ani zákazníci O2.

„O2 CZ zachová výhodné podmínky pro roaming ve Spojeném království i po vystoupení této země z EU. Zákazníci tak budou moci používat služby a účtování v této destinaci tak, jak jsou zvyklí,“ informovala Kateřina Mikšovská z tiskového oddělení O2. V obdobném režimu podle ní budou platit rovněž podmínky a ceny u mezinárodního volání z Česka do Velké Británie.