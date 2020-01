Brexit roaming nezdraží. Alespoň ne tento rok, shodují se operátoři

Roamingová regulace i stanovení maximálních cenových stropů za mezinárodní hovory se týkají států, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP). Těmi jsou i všechny členské státy EU. Velká Británie ovšem jejím členem hodinu před páteční půlnocí londýnského času přestává fakticky být. Teoreticky by tak ostrovní království z pohledu mobilních operátorů opuštěním EU mělo spadnout do druhé roamingové zóny. Roaming by tedy přestal podléhat regulaci, ve Velké Británii by se tak už neuplatňoval princip RLAH (roam like at home).

Nicméně odtržení se od EU není jednoduchým procesem, Velkou Británii čekají dlouhá vyjednávání s unijními orgány. Obě strany musí vyřešit pobrexitové, tedy vzájemné obchodní vztahy. Počínaje 1. únorem na to mají jedenáct měsíců. Jde o takzvané přechodné období, na němž se obě strany dohodly. Po tuto dobu se tak prakticky pro mobilní uživatele nic nemění. Shodují se na tom všichni tuzemští operátoři.

„Podle dohody EU a Velké Británie se Velká Británie pro účely roamingu minimálně do konce roku 2020 nestává třetí zemí, a proto není třeba cokoli měnit,“ reagovala na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz Kateřina Mikesková z tiskového oddělení T-Mobilu. „Pokud by se během letošního roku cokoli změnilo, budeme zákazníky včas informovat,“ dodala.



Podmínky roamingu ve Velké Británii se nechystá upravovat ani O2. Tisková mluvčí Lucie Jungmannová upřesnila, že přechodné období se týká i regulace roamingu a mezinárodního volání.

Že se zákazníci nemusejí bát zvýšení sazeb platných pro volání z a do Velké Británie, potvrdila redakci Mobil.iDNES.cz i Kateřina Šantorová z tiskového oddělení Vodafonu.

„I když Velká Británie vystoupí z Evropské unie, pro naše zákazníky se nyní nic nemění. Velká Británie stále zůstává ve stejné roamingové zóně i regionu pro mezinárodní volání,“ uvedla s tím, že zákazníci budou včas informováni, pokud by v budoucnu Vodafone podmínky používání služeb ve Velké Británii měnil.

Zákazníci tuzemských operátorů tak minimálně do konce roku 2020 mohou ve Velké Británii používat mobilní služby stejně jako doposud, nemusí se tedy obávat žádného příplatku, jako je tomu například ve Švýcarsku. To nejenže není v Evropské unii, není ani členem EHP, regulace roamingu a mezinárodních hovorů ze strany EU se jej tedy netýká.

Co v případě Velké Británie nastane nejpozději v lednu příštího roku, lze jen stěží odhadovat. Jak již bylo uvedeno, bude záležet na dohodě s Unií. Pokud by ovšem ostrovní království i coby „neunijní“ člen setrvalo v EHP, pak by zákazníci operátorů z unijních států nepocítili nic ani poté.