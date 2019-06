V regulovaném roamingu to nepřehánějte, varuje úřad

Princip „roam like at home“, tedy „v roamingu jako doma“, spočívá ve využívání mobilních služeb za domácích podmínek a za domácí ceny bez jakýchkoli příplatků. Nejen v EU, ale také na Islandu, v Norsku a Lichtenštejnsku (členské státy Evropského hospodářského prostoru) je tak možné čerpat jak neomezené volání/SMS, tak omezené volné jednotky svého tarifu. Avšak jen ty určené do všech sítí. Roamující SIM se totiž nenachází v síti domácího operátora, nelze tedy využít volné minuty/SMS určené výhradně do vlastní sítě.

ČTÚ v červnové monitorovací zprávě nicméně upozorňuje, že mobilní služby nelze v zahraničí za domácí ceny využívat ve zcela neomezeném rozsahu. Dodal, že operátoři v této souvislosti uplatňují politiku přiměřeného využívání.

„Což lze chápat jako soubor závazných pravidel, podle nichž operátoři postupují při zjišťování, zda nejsou roamingové služby účastníkem zneužívány,“ vysvětlil úřad.

Za přiměřené využívání roamingových služeb se považuje, tráví-li zákazník více času doma než v zahraničí či svůj mobilní telefon používá více doma než v cizině. Případná opatření se tak týkají zákazníků, kteří pravidelně cestují do jiného unijního státu, než ve kterém trvale žijí, přičemž více času tráví právě v cizině. Tedy těch, kteří mobilní služby domácího operátora využívají častěji na území cizího státu (tedy v roamingu) než v domácí síti.

„V rámci politiky přiměřeného využívání může operátor monitorovat a kontrolovat objem služeb využitých v roamingu za poslední čtyři měsíce,“ upozorňuje ČTÚ.

Zjistí-li operátor, že se zákazník v tomto období vyskytoval častěji v zahraničí než doma a mobilní služby tedy využíval převážně v síti zahraničního operátora, má právo jej požádat o vysvětlení. Je rovněž oprávněn vyzvat ho, aby své chování upravil.

Vysvětlení musí zákazník podat do 14 dnů od výzvy operátora. Pokud na ni nezareaguje, pak je operátor oprávněn začít mu účtovat roamingové poplatky nad rámec domácí ceny. Poskytovatelé se tím brání nadužívání svých služeb v sítích jiného unijního operátora.

Vývoj regulovaného cenového stropu pro roamingová data od 15. června 2017: 7,7 eura/1 GB

od 1. ledna 2018: 6 eur/1 GB

od 1. ledna 2019: 4,5 eura/1 GB

od 1. ledna 2020: 3,5 eura/1 GB

od 1. ledna 2021: 3 eura/1 GB

od 1. ledna 2022: 2,5 eura/1 GB

Výše roamingových příplatků při nadužívání služeb v síti zahraničního operátora je regulována. Limitovány jsou částkami 0,032 eura (0,82 Kč) za minutu odchozího hovoru, 0,01 eura (0,26 Kč) za SMS a v případě dat je to aktuálně 4,50 eura (115,37 Kč) za 1 GB dat. Ceny jsou uvedeny bez daně a v případně mobilních dat maximální strop v následujících třech letech ještě klesne, a to až na 2,50 eura v roce 2022 (viz box).

ČTÚ upozornil rovněž také na možnost, že operátoři mohou nabízet i alternativní roamingové tarify, na něž se evropská regulace nevztahuje. To ovšem neznamená, že by v tomto měl poskytovatel služeb zcela volnou ruku.

„Aktivaci těchto tarifů musí vždy předcházet výslovná žádost účastníka,“ vysvětlil ČTÚ s tím, že takové roamingové tarify nesmí být zákazníkovi nastaveny automaticky.