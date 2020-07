Prázdný byt? Radnice ho zabaví. Barcelona má recept na krizi bydlení

Město hodlá zabavené byty využít k sociálnímu bydlení a pronajímat je obyvatelům s nízkými příjmy. Společnostem, které drží prázdné byty, navíc hrozí pokuty. Jejich výše se pohybuje od 90 tisíc až do 900 tisíc eur, napsala agentura Bloomberg s odkazem na španělská média.

V katalánských městech a obcích, kam patří i Barcelona, mohou radnice od roku 2016 legálně převzít správu nemovitostí, které nemají nájemníka déle než dva roky. Radnice je mohou pronajmout jako dostupné bydlení na čtyři až deset let, posléze je však musejí vrátit majiteli. Barcelonská starostka Ada Colauová zatím tento mechanismus využila u zhruba desítky bytů.

Loni v prosinci však Katalánsko přijalo legislativu, díky které si radnice může vynutit odprodej prázdných bytových jednotek do městského vlastnictví, a to za polovinu jejich tržní ceny. K žádnému trvalému převzetí nemovitosti tímto způsobem ale zatím nedošlo, nikdo se radnici nepostavil. „Nejsme tady pro to, abychom vyvlastňovali. Chceme pouze, aby se byty pronajaly. Pokud však bude odpověď ‚ne‘, zahájíme tento proces,“ řekla novinám 20 Minutos barcelonská radní pro bydlení Lucia Martínová.

Byty musejí ležet ladem aspoň dva roky

Na rozdíl od dočasného převzetí prázdných bytů, jehož zprocesování může trvat i déle než rok, je „vyvlastnění“ podle Martínové záležitostí maximálně šesti měsíců. Všechny byty, které si Barcelona pro tyto účely vyhlédla, patří vlastníkům s více jednotkami.

Vynucený prodej je možné zrealizovat pouze u nemovitostí, u nichž v posledních dvou letech nedošlo k žádnému uzavření nájemní smlouvy. Nesmí zde být ani žádný nedávný záznam o spotřebě energie či vody, což má zamezit tomu, aby se odprodávaly byty využívané k dočasnému bydlení.

Katalánská metropole má v současnosti vyhlédnutých dalších 232 bytů, u nichž by mohla uplatnit stejný mechanismus. Město také usiluje o změnu pravidel, aby mohlo vykupovat prázdné objekty už po půlroce, místo nynějších dvou let.

Barcelona se potýká s problémem nevyvužívaných nemovitostí už několik let. Poté co se realitní trh zasekl následkem finanční krize z roku 2008, řada velkých vlastníků nechala své budovy neobsazené a čekala, až se situace vrátí do normálu.