Stoupá zájem o stavební úvěry. Praha chce, aby si lidé stavěli byty sami

Výhodou má být podle zástupců města možnost využití menších pozemků, forma spolku má také umožnit větší volnost pro nastavení podmínek. Soutěže na první pozemky by mohly být vypsány příští rok.

Podpora má podle předsedy výboru pro bydlení Petra Zelenky (Praha Sobě) fungovat tak, že město spolku poskytne pozemek. Spolek poté sám připraví projekt, najde stavební firmu a dům postaví. Magistrát v něm část bytů získá pro účely bydlení podporovaných profesí. Město zároveň podle Zelenky jedná s Komerční bankou o finančním produktu, ze kterého by mohly spolky stavbu zaplatit.

Náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) řekl, že pro tento typ podpory se dají využít i menší pozemky, které nejsou tak atraktivní pro jiné stavebníky. Jejich výběr a přípravu bude mít na starosti nedávno založená městská Pražská developerská společnost. Vhodné parcely by měla vybrat do podzimu a v první polovině příštího roku by mohly být vypsány soutěže na první projekty.

Zatím má město podle Hlaváčka vytipované lokality Ohradní, Bulovka, U Plynárny, Lipence, Závist, Zlíchov, Vysočanská a Perucká. Další chce nalézt ve spolupráci s městskými částmi.

Zelenka dodal, že pro lidi sdružené ve spolcích je výhodou rozložení splátek na dlouhé období. Počítá se s úvěrem na 40 let, až pak by spolek městu splatil cenu pozemku odvozenou od hodnoty bytů. Celkové pořízení bydlení by tak bylo možné rozložit i na dvě generace.

Byt o ploše 75 metrů čtverečních by podle Zelenky v představeném modelu při úvěru na 40 let vyšel bez hodnoty pozemku na asi 4,3 milionu korun, vstupní vklad by byl asi 468 tisíc korun. Měsíční splátka by pak byla patrnně ve výši 9 600 korun.

Město má dodat parcely s povolením

Představený plán velmi připomíná podporu družstevní výstavby s využitím městských pozemků, kterou nedávno představila radní Hana Marvanová (za STAN) a který vyvolal odpor Prahy Sobě a Pirátů. Zelenka a pirátský radní pro bydlení Adam Zábranský dnes řekli, že s podporou družstev se stále počítá a koaliční strany o ní jednají. „Myslím, že brzy se nám podaří dosáhnout dohody, která bude akceptovatelná pro všechny,“ řekl Zábranský. Dodal, že město chce vyzkoušet co nejvíce variant podpory dostupného bydlení.

Model spolku podle Zelenky magistrátu umožní pružnější nastavení podmínek než v případě družstev. Hlaváček dodal, že pokud se dá vycházet z německé zkušenosti, spolky postavené domy bývají architektonicky zajímavější, protože hnacím motorem snahy je často architekt.

Samotnou přípravu pozemku, která v Praze často i profesionálním developerům trvá roky, podle Zelenky spolkům usnadní město, které by mělo parcely připravit až do fáze územního rozhodnutí.

Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí. Podle údajů developerských firem ceny nových bytů v metropoli přesahují částku 100 tisíc korun za metr čtvereční, tomu odpovídají i vysoké nájmy.

Stavební spoření na vzestupu

Stavební spořitelny poskytly od ledna do konce května úvěry za 25,6 miliardy korun, meziročně o 31 procent více. Zároveň uzavřely 208 tisíc nových smluv o stavebním spoření, což je meziroční nárůst o tři procenta. Vyplývá to z údajů všech pěti stavebních spořitelen.

Zdroj: stavební spořitelny

„Stavebko právě v současné době potvrzuje svou stabilitu a výhodnost, věříme proto, že dopad současné krize na zájem o stavební spoření nebude nijak zásadní, byť celoročně k určitému poklesu dojde,“ uvedl místopředseda představenstva ČMSS Jochen Maier.



Za celý loňský rok stavební spořitelny podle výroční zprávy asociace poskytly úvěry za 47,8 miliardy korun. Tedy meziročně o 29 procent méně. Naopak zájem o nové smlouvy o stavebním spoření loni stoupl o 12 procent na zhruba 546 tisíc.

Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.