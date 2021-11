Britům hrozí Vánoce na suchu. Kvůli nedostatku řidičů chybí alkohol

Skupina 48 vinařů a lihovarníků napsala dopis britskému ministrovi dopravy Granovi Shappsovi, ve kterém apeluje na vládu, aby se pokusila vyřešit současný chaos v dodavatelském řetězci, který způsobil nedostatek řidičů a taky mnohem vyšší náklady na dopravu. Pokud totiž nedojde k vyřešení, hrozí, že dodávky alkoholu dorazí do supermarketů se zpožděním a britské Vánoce budou na suchu.

Asociace obchodníků s vínem a lihovinami (WSTA), která dopis koordinovala, totiž uvedla, že dovoz produktů trvá až pětkrát déle než před rokem, přičemž vyřízení kdysi dvoudenní objednávky trvá momentálně i více než dva týdny.

Náklady na přepravu se podle WSTA zvýšily přibližně o sedm procent, protože doručovatelské firmy musely zvýšit mzdy řidičů nákladních vozidel, aby si je vůbec udržely, což způsobuje potíže zejména malým podnikům, které mají problém konkurovat mzdami větším firmám.

Podle členů WSTA jsou navíc řidiči stále více nepředvídatelní v časech svých příjezdů, což znamená, že zboží buď není připraveno, nebo zůstává čekat na vyzvednutí. Nápojářské společnosti také současně vyzvaly ministra Shappse, aby prodloužil dočasný vízový režim pro řidiče nákladních vozidel, který vyprší v únoru 2022.

„Mezi našimi členy narůstají obavy, že pokud nebudou přijata naléhavá opatření, upadneme ještě hlouběji do chaosu. Již nyní jsme svědky velkých zpoždění v dodacích lhůtách vína a lihovin, což zvyšuje náklady a omezuje sortiment výrobků dostupných spotřebitelům ve Spojeném království. Vláda musí udělat vše, co je v jejích silách, aby zajistila, že britské podniky nebudou během sváteční sezóny i po ní fungovat s velkým omezením,“ uvedl pro The Guardian výkonný ředitel WSTA Miles Beale.

Alkoholový průmysl je posledním z dlouhé řady odvětví, která v souvislosti s potížemi v dodavatelském řetězci varují před možným nedostatkem vánočních produktů, přičemž obavy panují také ohledně dodávek krocanů, stromků a hraček. Kromě nedostatku řidičů, kteří z oboru odešli, totiž potíže způsobují i dlouhé kontroly, fronty na hranicích a zpožděné dodávky zboží ze zahraničí kvůli nedostatku přepravních kontejnerů.