Jen brexit za britskou krizi v dopravě nemůže. Řidiči stárnou a mladí nejsou

Nedostatek řidičů si v současnosti vybírá tu největší daň a promítá se do všech oblastí zásobování ostrovního království. Kvůli němu zůstávají regály v supermarketech poloprázdné, hektolitry mléka se vylévají do polí a před čerpacími stanicemi, které nemají co prodávat, se hromadí kolony aut. Situace s pohonnými hmotami, které neměl kdo rozvézt, byla dokonce tak kritická, že vláda musela pro fungování cisteren povolat vojenské řidiče.



Britský národní statistický úřad (ONS) nyní odhalil, že od přelomu let 2016/17, kdy ve Velké Británii jezdilo 321 000 řidičů nákladních vozů, poklesl k červnu letošního roku jejich počet o 17 procent. Na jaře 2021 jich tedy v Británii pracovalo už jen kolem 268 000. V současnosti jich v zemi chybí více než sto tisíc.

Zpráva statistického úřadu nepřímo potvrdila, že dopravní krize, která v současnosti ochromuje Britské ostrovy, nemá přímou souvislost jen s tím, že evropské řidiče z ostrovů vyhnal brexit, ale že tamější řidiči stárnou. I když byl exodus evropských šoférů značný, ti s pasem Spojeného království v současnosti tvoří 85 procent všech, kteří v sektoru zůstali.

Úřad uvádí, že nyní pracuje v Británii o třetinu méně řidičů ve věku mezi 46–54 lety než v roce 2017. Počet řidičů v této věkové kategorii se snížil o bezmála 25 tisíc lidí. Téměř třetina řidičů nákladních vozů byla v letech 2020–21 starší než 56 let, zatímco těch ve věku od 19–25 let bylo jen kolem dvaceti procent.



Těžké podmínky a nízké platy

Důvodem, proč tento sektor opouštějí tisíce lidí, ale zároveň do něj nepřicházejí mladí, jsou také náročné pracovní podmínky, které mezi dopravci vládnou, a nízké mzdy.



„Vždy jsme volali po tom, aby se krize nedostatku řidičů řešila dlouhodobě, neboť úzce souvisí především s nedostatečným náborem mladých,“ soudí Rod McKenzie, šéf britské asociace silničních přepravců RHA. „Bylo to krátkozraké,“ varoval již dříve před trendem najímání řidičů z ostatních zemí, zvláště z Východu.

Nástupu čerstvých řidičů v současnosti brání také vydávání nových řidičských průkazů, neboť i autoškoly byly těžce zasaženy covidem. Údaje ONS ukazují, že v porovnání s dobou před pandemií, kdy řidičský průkaz na nákladní auto ročně získávalo kolem 40 tisíc lidí, praktickým testem prošlo k červnu 2021 pouze kolem 16 tisíc novopečených řidičů.



„Vinu nese také lockdown, během něhož tisíce řidičů odešly za jinou prací a po koronaviru se již nevrátili,“ dodává McKenzie.

Právě lockdown je dalším z důvodů, proč počet řidičů v zemi tak drasticky klesá. Potvrzují to i data statistiků. Od roku 2017 se jejich počet snížil o 12 tisíc, tedy o 30 procent. V témže období zaznamenal počet všech řidičů nákladních vozů pokles o 15 procent, tedy o zhruba 42 tisíc lidí. K největšímu úbytku počtu lidí této profese však došlo teprve v posledních dvou letech v důsledku pandemie.



V oblasti dopravy a skladování od konce září ve Velké Británii chybělo 52 tisíc lidí, což je proti předcovidovému stavu nárůst o celých 50 procent, jen řidiči pak tvoří asi 10 procent z tohoto čísla.

Třetina lidí pocítila nedostatek

Britský národní statistický úřad se také podílel na studii, která zjistila, že s nedostatkem základního zboží, tedy potravin anebo léků, se musela vyrovnat celá třetina dospělých Britů. Jedna z příčin této situace byl právě nedostatek řidičů.



Britští obchodníci si nyní stěžují také na raketové zvýšení nákladů na dopravu nemluvě o potížích s jejím samotným obstaráním. S příchodem brexitu za největší potíže považují problémy s vývozem i dovozem, které si nyní žádají extra papírování i náklady.

Britská vláda ve snaze s nedostatkem řidičů bojovat svolila sice k vydávání dočasných pracovních víz, snížily se rovněž požadavky autoškol na znalosti řidičů při testech v autoškolách, jestli to však bude stačit, ukáže až budoucnost.

Analytici varují, že přestože měli dopravci jasné signály o krizi již v předstihu, nic neřešili. Potíže s dopravou tak budou v Británii přetrvávat nejméně do roku 2022 a možná i dál.

„Myslíme, že to bude trvat nejméně rok, než se z této situace dostaneme,“ řekl Duncan Buchanan z asociace silničních přepravců. „Většina zodpovědnosti se přičítá nám, zatímco lidi zajímá jen to, jestli mají plné regály,“ dodal.