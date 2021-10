Doba příliš levných potravin končí, předpovídá největší britský drůbežář

Ranjit Boparan, který stojí v čele společnosti 2 Sisters Food Group, vidí příčinu v rostoucích nákladech napříč dodavatelským řetězcem.

„Potraviny jsou moc levné,“ říká Boparan, kterému se v Británii přezdívá Kuřecí král. Jeho firma dodává asi třetinu kuřecího masa a výrobků, které se v Británii spotřebovávají.

„V relativním vyjádření je dnes nákup kuřete levnější než před dvaceti lety. Jak to přijde, že celé kuře stojí méně než jedno pivo? Odteď už vás čeká jiný svět, ve kterém budou zákazníci platit víc,“ cituje Boparana list The Times.

2 Sisters Food Group Ranjit Boparan firmu založil v roce 1993.

V současné době každý týden zpracuje 10,4 milionů kuřat.

Vlastní více než 700 farem.

Podnik se zabývá prodejem drůbežího, pizzy a koláčů.

Kuřecí král upozornil, že vyšší ceny jsou nezbytné, protože inflační tlaky jsou znát v celém dodavatelském řetězci. V srpnu se ceny potravin v Británii meziročně zvýšily o 0,2 procenta, předtím devět měsíců v řadě klesaly.

Británie se ještě potýká s dopady brexitu a koronavirové krize, k tomu se pak také přidal akutní nedostatek některých zaměstnanců, hlavně řidičů nákladních aut, řezníků a skladových pracovníků. To problémy v globálních dodavatelských řetězcích ještě prohloubilo.

„Ta doba, kdy jste čtyřčlennou rodinu mohli nakrmit kuřetem za tři libry (90 korun), tak ta už brzy bude minulostí,“ uvedl Boparan. Vláda podle něj nedokáže vyřešit všechny problémy a ovlivnit nemůže ani inflaci. Nedostatek pracovních sil povede k růstu mezd, což Boparan hodlá řešit investicemi do automatizace.

„Méně pracovních sil znamená menší výběr, jen základní nabídku, prázdné regály a mzdovou inflaci. A to se jen tak hned nezmění,“ řekl. „Já teď musím upřímně říct, co to bude znamenat pro spotřebitele, protože inflace by mohla dosáhnout dvouciferných hodnot.“

Hlavně žádnou levnou sílu

Premiér Boris Johnson už několikrát řekl, že britská ekonomika se musí zbavit závislosti na levné pracovní síle ze zahraničí a že je žádoucí, aby se mzdy zvyšovaly. Vláda popírá, že za problémy může brexit, nicméně žádná jiná evropská země se s tak vážnými problémy v dodavatelských řetězcích jako Británie nepotýká.

„Věřím, že bude dost zboží pro každého. My se snažíme, abychom odstranili překážky, kde to jen bude možné,“ řekl ministr financí Rishi Sunak. Problémy jsou podle něj globálního charakteru.

Boparan nastínil nákladovou cunami: náklady na krmení, doplňky, veterinární kontrolu a mzdy už se zvýšily o 15 až 20 procent; dále je akutní nedostatek řidičů, růst cen energií a povolenek od loňska přesáhl 500 procent, zatímco náklady na obaly za posledního půl roku vzrostly o 20 procent.

Šéf podniku Ronald Kers lidem doporučil, aby na Vánoce nakupovali normálně. Firma podle něj udělá maximum, aby nikomu nechyběl na stole krocan, v Británii typické jídlo o vánočních svátcích.