Adventní těšení. Na co vlastně? Vládnou mu konzum, importované tradice a nevkus

Poslední čtyři neděle před Narozením Páně letos začínají 28. listopadu. Tu „pravou adventní pohodu“ se v českých městech snaží vytvořit celá řada akcí. Pokud to covidová situace dovolí, v Třeboni se u dřevěného betlému objeví andělské divadlo, v Týně nad Vltavou budou pohádkové trhy, Český Krumlov láká na Ježíškovu poštu a andělský průvod městem a v Českých Budějovicích se svezete na vánočním vyhlídkovém kole.

Ani náznakem to nekritizujeme, ale s dovolením to vynecháme. Z té laviny pohádkové krásy a megatun sváteční atmosféry by nám totiž mohla puknout lebka.