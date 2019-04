Zoot míří do reorganizace, majitelem se má stát společnost Natland

Zoot, jehož tržby se loni pohybovaly kolem jedné miliardy korun, se dostal do potíží loni, kdy začal mít problémy se splácením svých závazků dodavatelům zboží i nejrůznějších služeb. Dluhy se postupně vyšplhaly na zhruba tři čtvrtě miliardy korun a původním vlastníkům se nepodařilo včas najít nového investora.

Před koncem roku tak došlo k tomu, že společnost Natland skoupila pohledávky Raiffeisenbank a posléze i další celkem za stovky miliónů korun. Natland chce nyní své pohledávky kapitalizovat a získat tak v Zootu kontrolní podíl. Kapitalizací dojde k výměně pohledávek za podíl ve společnosti.

„Reorganizační plán počítá se vstupem nového investora, který Zootu kromě dalšího provozního financování poskytne též prostředky na uspokojení především nezajištěných věřitelů. Ti by měli získat deset procent ze svých pohledávek, přičemž při druhé možné variantě řešení insolvence, konkurzu, by jejich uspokojení bylo nulové,“ uvádí společnost ve svém prohlášení.

Zoot má podle vyjádření nynějších manažerů pro navrhovanou reorganizaci předjednanou podporu u většiny věřitelů, u zajištěných ze sta procent a u nezajištěných z více než padesáti procent, tak jak to požaduje zákon. Získání souhlasů se povedlo mimo jiné proto, že zajištěné pohledávky ve velkém skupoval Natland a ty nezajištěné jeho partnerská firma JS Credit. Nyní musí ještě návrh na reorganizaci schválit soud.

Naděje pro držitele dluhopisů

Společnost Zoot byla od počátku roku v tak zvaném režimu moratoria, což znamená ochranu před věřiteli, kdy měla čas na záchranné řešení. To navrhované mimo jiné znamená, že deset procent hodnoty by měli získat i držitelé dluhopisů za zhruba 239 miliónů korun.

„Tyto pohledávky jsou podřízené a byly by uspokojovány až jako jedny z posledních skupin věřitelů. S ohledem na to by jejich držitelé za normálních okolností nezískali nic, stejně tak v konkurzu by držitelé dluhopisů měli nulové uspokojení,“ zdůrazňuje výhody jejich řešení Lukáš Uhl, nynější generální ředitel Zootu, který do firmy přišel jako krizový manažer. Držitelé dluhopisů jsou většinou fyzické osoby.

Podle návrhu by měli držitelé firemních dluhopisů vyměnit své pohledávky z původních dluhopisů za nově vydanou emisi bondů. Ty budou splatné tři roky po splnění reorganizačního plánu. „Uspokojení skupiny věřitelů na úrovni stávajících akcionáři či zakladatelů společnosti bude nulové,“ dodává nové vedení.