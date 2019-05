Stamiliony pro Zoot. E-shop se pod taktovkou Natlandu vypořádává s dluhy

Situace je taková, že po tříměsíčním moratoriu schválil insolvenční soud na žádost Zootu jeho reorganizaci. To znamená, že největší věřitel Natland nalije do firmy další peníze na provoz. Zároveň kapitalizuje své pohledávky, neboli je vymění za kontrolní podíl akcií ve firmě.

Prozatím se výdaje Natlandu spojené se Zootem blíží k 200 milionům korun, další minimálně desítky milionů investoval do skupování pohledávek. „Očištěnou firmu by mělo jít určitě prodat zhruba za dvojnásobek toho, co do ní nyní Natland vloží,“ říká jeden z ­manažerů, kteří se kolem Zootu pohybují. Umí si prý ale představit i­ cenu mnohem vyšší.

„Pro nás je nyní prioritou úspěšné ozdravení Zootu. Bavit se o dalších krocích vidíme jako předčasné,“ říká šéf Natlandu Tomáš Raška.

Deset procent, nebo nic

Zájem o podobné firmy zatím na trhu je. Zoot ostatně hledal investory už loni a několikrát je téměř získal, jednání ale ztroskotala buď na rostoucím zadlužení, nebo nedohodě jeho akcionářů. Mezi zájemce patřil třeba dnešní konkurent Zootu, společnost About You.

Nejdřív se ale Zoot musí zbavit dluhů za zhruba tři čtvrtě miliardy korun, které se ve firmě nahromadily. Stostránkový reorganizační plán zčásti odkrývá to, jak taková „záchrana“ funguje. Natland je totiž tuzemský specialista na to, jak nakupovat firmy v různém stadiu rozkladu a buď je oživit, anebo z nich aspoň dostat, co se dá.

Prvním krokem bylo skupování zajištěných pohledávek od bank, hlavně Raiffeisenbank a Citibank, protože na nich vázla hodnotná značka firmy, doména a zásoby, bez nichž e-shop fungovat nemůže. Za tyto pohledávky Natland získá akcie poté, co budou „staří“ akcionáři ze Zootu vymazáni.

Kromě toho Natland a firmy s ním spolupracující, jako je JS Credit, skupovaly další nezajištěné pohledávky od větších i menších dodavatelů zboží a služeb, protože reorganizaci musela podpořit aspoň polovina těchto věřitelů. To se podařilo.

Motivace ostatních nezajištěných věřitelů však velká není, protože mají získat zhruba deset procent ze svých pohledávek. Jak ale noví manažeři zdůrazňují, stále je to více než nula. Pokud by šel Zoot klasickou cestou insolvence a skončil by úplně, nedostali by nic.

Poslední měsíce se Zoot udržel jen díky financování Natlandu a to má nadále zajištěno. „Natland poskytl Zootu zhruba 70 milionů korun. A v souladu s návrhem reorganizačního plánu pak ještě poskytneme na financování provozu a rozvoje rámec ve výši zhruba 117 milionů,“ tvrdí Raška.

Z necelých 200 milionů se ale část poměrně brzy vrátí, protože například část „nových“ peněz má jít na splacení už poskytnutého provozního úvěru, takže se jenom přesunou v rámci Natlandu. Podobně je to i s náklady na skupování pohledávek, kterých má Natland za dalších téměř 200 milionů korun.

To je ale jejich původní hodnota. Za kolik se takové pohledávky nakupují, je různé – roli hrálo třeba to, nakolik byl dodavatel pro Zoot významný. Pokud šlo o někoho, bez koho se firma nemůže obejít, měl vyjednávací pozici lepší. Srážka při koupi pohledávek se proto pohybuje od 10 po 90 procent původní hodnoty.

Nicméně část z nákupní ceny pohledávky se Natlandu vrátí. Jednak dostane jako ostatní nezajištění věřitelé minimálně oněch 10 procent původní hodnoty. A pokud je firma zisková, vrátí se jí zaplacená daň z ­přidané hodnoty, takže se celkem dostane skoro ke 40 procentům pohledávky.

Natland by tak mohl Zoot ovládnout podle odhadů za zhruba 200­ až 300 milionů korun. Nyní je důležité, aby se někdejší módní jednička v prodeji na internetu postupně překlopila do ziskového hospodaření. Jinak o ni potenciální investoři nebudou mít zájem.

Dosavadní události prodejům neprospívaly. Sortiment byl několik měsíců omezený, dodávky se zadrhávaly a ani insolvence značce nepomohla. „Letošní tržby jsou zatím logicky vzhledem k nahromaděným problémům a prováděné restrukturalizaci nižší. V meziročním srovnání celého loňského a letošního roku očekáváme podle dosavadních propočtů pokles o více než 400 milionů korun. V roce 2020 již plánujeme pozvolný růst,“ uvádí Lukáš Uhl, nynější generální ředitel Zootu.

Zpřetrhaná pouta

S čím se musí „nový“ Zoot vypořádat? Pro zákazníka se toho moc nezměnilo: e-shop funguje dál, značky jsou stejné, výdejen je méně, ale podle Uhla se zavřely jen takové, kde je v okolí dostupná další. Část zákazníků přesto mohly dosavadní problémy odradit. Zoot měl navíc image novátorského obchodu, kdežto teď se chce vydat obligátní cestou prodejen v obchodních centrech, do pár měsíců má v ­Praze otevřít první.

Nové vedení řeže mimo jiné marketingové výdaje, na nichž je firma jako Zoot z velké části postavena. Právě jejich výše stála mimo jiné za vysokým každoročním růstem tržeb, kterých obchod dosahoval.

„Provozní a obchodní restrukturalizace pokračuje. Zatím ještě nechceme být konkrétní,“ uvádí Uhl. Současný počet výdejen snižovat nechce, dojde ale k jejich přeměně na prodejny. „Letošní rok bude ještě ztrátový, zhruba 68 milionů korun,“ očekává Uhl. V roce 2020 by pak firma ráda dosáhla hrubého provozního zisku zhruba 28 milionů korun při tržbách necelé miliardy.

Z insolvenčního řízení se také potáhnou některé spory a ne všechny dodavatelské vazby se asi podaří obnovit. Rozhádaný je nyní Zoot například se Zásilkovnou. Ta vyčíslila své pohledávky na 855 tisíc, dostat z nich má desetinu. Své služby zatím Zootu podle výkonného ředitele Ondřeje Žáka poskytuje. „Pokud nebudou uspokojeny naše pohledávky, je ukončení spolupráce jedna z variant, kterou zvažujeme,“ uvádí Žák ze Zásilkovny.

Kvůli neplacení už ukončila spolupráci se Zootem Česká pošta nebo cashbackový portál Plná peněženka. Ten jako další podobné portály žije z toho, že na Zoot přivádí zákazníky a z jejich útraty má nějaké procento. V tomto případě ale nezadržuje Plné peněžence a dalším portálům, jako jsou Vratné peníze, finanční prostředky Zoot, ale zprostředkovatelská firma VivNetworks, která se Zootem měla smlouvu.

„Zoot nyní v nabídce máme. Provize nám jsou vypláceny a VivNetworks nám přislíbil, že budou vypláceny i nadále,“ uvádí za Vratné peníze Petr Michálek. Plná peněženka oproti tomu zvažuje proti VivNetworks, který jim peníze nejprve vyplatil a poté si je stáhl z jiných obchodů, právní kroky.