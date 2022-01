Zemědělci se vyjádří ke kompromisnímu návrhu vlády ohledně dotací

Původně chtěla vláda dotace zemědělským podnikům zastropovat. Proti tomu se nicméně vzedmula vlna nevole ze strany Agrární komory a Zemědělského svazu. Před úřad přišlo demonstrovat několik tisíc lidí.

Vláda se proto rozhodla uchýlit ke kompromisnímu návrhu. Strop na platby zemědělcům sice nebude, ale na podporu prvních 150 hektarů u každé firmy půjde 23 procent z celkové částky na přímé platby. Dosud to bylo jen deset procent. To znamená, že větší podíl by nově měly dostat menší podniky.

Z dřívějších vyjádření vyplývá, že ani s tímto kompromisním návrhem se Agrární komora a Zemědělský svaz nespokojí. „Navrženou změnu považujeme za výsměch všem zemědělcům. Takzvaně kompromisní návrh redistributivní platby a zastropování je kompromis z kompromisu, který znevýhodní všechny zemědělce nad 150 hektarů,“ uvedl předseda zemědělského svazu Martin Pýcha.