Odpůrci výkrmny se obávají zápachu. Hnůj patří na pole, oponuje farmář

Proti záměru společnosti Zeobs se hlasitě postavila část veřejnosti, především spolek Za dobrý život na Jemnicku. Lidé se v souvislosti s provozem obávají zápachu spojeného s chovem zvířat a následným rozvozem jejich výkalů na okolní pole. Předpokládají zvýšení dopravní zátěže, pokles kvality bydlení, snížení cen nemovitostí i ohrožení spodních vod.

„Největší výhradou je to, že investor odmítá sdělit své záměry a vše zamlžuje. Zřejmě si je dobře vědom, že negativní důsledky jsou opravdu obrovské a doufá, že si toho lidé nevšimnou. Oficiálně nevíme kapacitu a velikost uvažovaných drůbežích jatek či velkovýkrmny, nevíme množství spotřeby pitné vody či produkci odpadních vod nebo dopravní zátěž,“ shrnul největší výhrady Karel Stober ze spolku Za dobrý život na Jemnicku.

Podle investora Josefa Koláře má jeho podnikatelský projekt přispět především ke snížení spotřeby průmyslových hnojiv. Ta by nahradila organická hnojiva produkovaná chovanými zvířaty.

„To je správná zemědělská praxe. Jako zemědělci chceme produkovat české potraviny a hnojit pole hnojem. To, že vedoucí odpůrců tvrdí, že hnůj na pole nepatří, je lež a snaží se tím strašit lidi. Jde ale i o vytvoření nových pracovních příležitostí ve městě a okolí,“ uvedl ředitel podniku Josef Kolář.

Radnice připravuje veřejnou anketu

K realizaci podnikatel potřebuje, aby zastupitelé schválili změnu územního plánu. Radnice chystá anketu, ve které by na to lidé mohli vyjádřit svůj názor. Anketa by se měla uskutečnit ještě tento měsíc. Měla by být formou papírových anketních lístků, které obyvatelé dostanou do schránek.

„Lístky budou označené tak, aby je nebylo možné falšovat nebo kopírovat. Výsledky bychom mohli znát do konce měsíce. Zastupitelé by je vzali na vědomí a pravděpodobně zohlednili v hlasování o jednotlivých změnách územního plánu,“ sdělil jemnický starosta Miloň Slabý (SNK).

Jednou z úvah bylo i vyhlášení místního referenda. Zastupitelé se na něm však neshodli. Jak už dříve uvedl místostarosta Zdeněk Hošek (SNK), je vyhlášení referenda rizikové.

„Mohlo by se stát, že menšina rozhodne o názoru mlčící většiny. Je to neměnné a výsledky referenda mohou být zrušeny zase jen referendem,“ sdělil Hošek.

Chtějí zamezit megalomanským záměrům

Aktivitu však převzali odpůrci výkrmny. Na veřejných místech čtyřtisícové Jemnice nyní sbírají potřebný počet podpisů k tomu, aby bylo možné referendum zorganizovat.

„Máme prakticky většinu podpisů nutných pro vyhlášení referenda. Podle zákona je zapotřebí shromáždit podpisy dvaceti procent oprávněných voličů, tedy přibližně alespoň 640 podpisů,“ uvedl Karel Stober ze spolku Za dobrý život na Jemnicku.

Otázky v referendu jsou podle něj připraveny takovým způsobem, aby občané mohli nastavit maximální únosné limity navrhovaným záměrům či případným podobným záměrům v budoucnu.

„Cílem není zamezit podnikání, ale neumožnit vznik megalomanských záměrů s fatálními důsledky pro Jemnici. Myslím, že je to rozumný kompromis nabídnutý investorovi. Otázky byly připraveny týmem vysoce kvalifikovaných odborníků,“ dodal Stober.

O jaký provoz se má jednat, podnikatel nesdělil

Jedním z těch, kdo podpisový arch k vyhlášení referenda podepsal, je i starosta Slabý.

„Ano, podepsal jsem. Vznik velkovýroby a velkovýkrmny není cesta, kterou by Jemnice měla jít. Myslím, že jsme hlavně historické a poklidné městečko. Jemnice by neměla být centrem českého zemědělství,“ prohlásil.

Stejně jako aktivistům ani starostovi se nelíbí, že podnikatel nekonkretizoval, jakou potravinářskou výrobu chce v Jemnici postavit. „Schvalovat nějaký bianko šek se mi vůbec nelíbí,“ konstatoval Slabý.

Na dotaz MF DNES, jaké oblasti by se tento provoz měl týkat, Josef Kolář konkrétně neodpověděl. „Záměr není. Představu mám, ale jsem v prvním případě zemědělec. A na zemědělství navazuje zpracování. Prvně ale musí být co zpracovávat,“ řekl pouze.

Jeden ústupek vůči obyvatelům a odpůrcům změny územního plánu už Kolář učinil. Loni na podzim vyjmul ze žádosti o změnu územního plánu projekt na vybudování velkokapacitní výkrmny vepřů u Hlubockého rybníka. Původně totiž žádal o tři změny územního plánu.

„Toho jednoho záměru jsem se vzdal, abychom snadněji našli kompromis pro ty další dvě věci,“ vysvětlil investor.

Hlasovat o jednotlivých bodech ve změnách územního plánu by mohli zastupitelé již v únoru.