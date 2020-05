Další cestovka vzdává letní sezonu. Zájezdy ruší CK Alexandria

Hlavním důvodem, proč se CK Alexandria k tomuto kroku rozhodla, je nedostatek informací, za jakých podmínek se letošní dovolené uskuteční, nebo jaká bezpečnostní opatření čekají turisty po návratu do Čech. „Věřili jsme, že se situace vrátí do normálu a letní zájezdy bude možné realizovat tak, jak si je zákazníci objednali a jak jsou u nás zvyklí, proto jsme k tomuto kroku nepřistoupili dříve. Nyní již je ale jasné, že toto možné nebude,“ uvedl marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný. Minulý týden k podobnému kroku přistoupily CK Fischer a Exim Tours, které jsou vlastněné německým gigantem Rewe.

Přestože Česko vyjednává o otevření bezpečných zemí, jako je Chorvatsko, Řecko nebo Bulharsko, obávají se cestovní kanceláře, že bezpečnostní pravidla, která budou nastavena nebudou odpovídat těm standardům, které lidé očekávali v době, kdy si zájezdy nakupovali. Podle Šatného je tak čestnější zákazníky nedržet v nejistotě, zda na zájezd pojedou a a za jakých podmínek a rozvázat jim ruce zrušením rezervací.

Podle mluvčího CK Fischer Jana Bezděka jsou nyní tři skupiny klientů, kterým se zrušením zájezdu ze strany CK uleví. První skupina jsou ti, co si koupili zájezdy například do Turecka, nebo Egypta, které se v první vlně určitě otevírat nebudou a kteří tak dostanou šanci letět případně někam jinam. Další skupina může být se zakoupenými zájezdy nespokojená proto, že nebude mít nakonec takový standard, jaký si objednala, například v podobě all inclusive bufetu, nebo v destinaci nebudou přístupné všechny památky nebo jiná turistická lákadla. A poslední skupinou jsou lidé, kteří by sice odcestovat mohli bez větších komplikací do bezpečných zemí, nicméně se z opatrnosti takovéto cesty obávají.

Cestovní kancelář Alexandria tak od června začne prodávat nové zájezdy do destinací, kde budou pravidla pro cestující přijatelná a budou se blížit tomu, co znají z předešlých let. „Zákazníci budou jasně a nedvojsmyslně seznámeni se všemi eventualitami a případnými riziky, a tudíž volba bude zcela na nich,“ dodal Šatný.

Podle něj například nelze vyloučit, že se během pobytu vyskytne klientů například vyskytne případ nákazy. „I když v hotelech budou připraveny tzv. „karanténní pokoje“, stále neexistuje odpověď na otázku, co se stane se zákazníky, kteří onemocní. Podle již existujících pokynů, mohou odpovědné místní orgány rozhodnout i o umístění ve státní karanténě, tedy mimo hotel. Není také vyřešeno, jakým způsobem a za jakých podmínek proběhne jejich návrat zpět do Česka, “ dodal.