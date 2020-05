Kempy a penziony se těší na letní nápor, hotelům bude bez cizinců těžko

Kempy měly první hosty vítat na začátku dubna, kvůli koronaviru si však musely počkat a otevřely až dnes. Teď počítají ztráty.

„Propad je obrovský a ztratili jsme dvě velké akce – zahájení turistické sezony a Festival Radosti,“ líčí Michaela Kolínková, která má na starosti marketing autokempu ATC Merkur a rekreačního zařízení Laguna Pasohlávky.

Proti zoufalému jarnímu propadu se teď očekávají, alespoň u kempů a penzionů, hotové žně – termíny mají na většině míst takřka obsazené. Ostatně i ve zmíněných Pasohlávkách hlásí kapacity pevných lůžek zaplněné a počítají s velkou návštěvností tuzemských hostů.

V jiné situaci jsou hotely. Především ty v centru Brna, zaměřené na cizince a takzvanou kongresovou turistiku, buď zatím neotevřou, nebo se snaží oslovit nové zájemce.

V pondělí otevřel Hotel International v Husově ulici. „Cestování do zahraničí bude komplikovanější, takže jsme připravili zvýhodněné nabídky pro páry a rodiny s dětmi. Nabídneme jim krásy Brna i jeho okolí,“ přiblížil novinku marketingový manažer hotelu Michal Řičánek. Zároveň věří, že nepřijdou ani o stávající klienty.

Pár českých turistů nás neuživí, stýskají si v Brně

Přestože je veletržní turistika zatím u ledu, otevřel v pondělí i Quality Hotel Brno Exhibition Centre u výstaviště. Za běžné situace tady cizinci tvoří 60 procent hostů.

„Obsazenost na následující dny a červen je zatím spíše nižší. Věříme však, že poptávka bude postupně růst,“ uvedl Jakub Velen, mluvčí skupiny CPI Property Group, které hotel patří.

Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek upozorňuje, že po víkendu určitě neotevřou všechny hotely. „Pro hotely v Brně je důležitá kongresová turistika, korporátní klientela a samozřejmě zahraniční turisté. Dá se předpokládat, že budou s otevřením čekat déle,“ předesílá Stárek.

To potvrzuje ředitelka hotelu Grandezza na Zelném trhu, který se zaměřuje na byznys klientelu. „Otevření má u nás smysl až ve chvíli, kdy se otevřou všechny hranice. Pár českých turistů nás neuživí. Čekáme také, jestli se pojede MotoGP, protože u nás bývají ubytováni jezdci,“ vysvětlila Lucia Benada.

Zážitkový hotel Anybody, který 25. května otevřel, koronavirová opatření zasáhla v době, kdy chtěl expandovat do zahraničí a nalákat do Brna víc cizinců. Místo nich se tak musí spokojit s domácí klientelou. Vývoj však vidí pozitivně. „Lidé budou hledat zážitky jako náhradu za cestování, takže si myslíme, že dojde k nárůstu zájmu,“ věří spolumajitel Adam Vodička.

Kapacity nejsou nafukovací

Určitou váhavost pozorují v kempu Tyršova osada v Jedovnicích, kam v tomto období obvykle míří především skupiny a školy, o prázdninách sportovní kluby na soustředění.

„Všichni zatím vyčkávají. Nevím, proč si všichni vsugerovávají druhou vlnu pandemie,“ diví se Lubomír Paar, jenž čeká největší boom v ubytování v kempu v srpnu a září.

„Samozřejmě se chtějí chopit šance i cestovky a i k nám pořádají poznávací zájezdy. Letošní sezonu ale nezachrání nápor turistů v druhé polovině léta, kapacity nikdo nemá nafukovací a ztráty u nás budou minimálně na polovině zisku,“ dodává Paar.

Provozní manažer kempu Výr ve Výrovicích na Znojemsku Jiří Rulf věří, že kempy v této zvláštní době navštíví i ti, kteří by jinak o podobné dovolené neuvažovali.

„Předpokládáme také zvýšený nárůst návštěvníků s karavany či obytnými auty na úkor stanů. Tento trend sledujeme již několik let,“ oznamuje.

Netypickým příkladem je pak kemp Hana nedaleko Brna, který už 30 let provozuje Hana Musilová. Obvykle ho totiž zaplní cizinci. Dnes nepronajímá žádné chatky ani karavany.

„Počátkem května míváme stálé zahraniční návštěvníky, co zůstávají i celé měsíce, většinou seniory. Pro nás se změnilo úplně všechno. Je docela možné, že budeme muset skončit, protože náklady na nájem, energie a údržbu jsou velmi vysoké,“ zoufá si Musilová.

Důvod k optimismu, ale i obezřetnosti

Jihomoravské penziony se zaplnily ještě snadněji než kempy. „U nás standardně jako každý rok. Výpadek máme jenom během omezení. Třeba v září jsou obsazeny všechny víkendy,“ podotýká Dana Vybíralová z penzionu Na Perku ve Znojmě-Hradišti.

Na nedobrovolné přestávce mnozí hledají i pozitiva. „Tu dobu jsme využili jak ke zkrášlení okolí, tak k doladění potřebných maličkostí. Ložní prádlo je vyvětráno na sluníčku a vše dýchá čistotou,“ popisuje třeba majitelka penzionu Ubytování u Haicerů ve Strážnici Kateřina Kosejková.

Podle znojemského odborníka na cestovní ruch Pavla Kovaříka v lidech zůstává určitá obezřetnost a nedůvěra. Situace by se mohla vrátit do normálu během prázdnin. Jednoznačně poroste poptávka po tuzemských cílech.

„Kladu si však otázku, zda se nebude jednat spíše o krátkodobé výlety do přírody, na kolech, do zoo. To pochopitelně provozovatelům ubytovacích zařízení příliš nepomůže,“ zamýšlí se.

Propad cestovního ruchu za první čtvrtletí je v kraji obrovský. Ubytovalo se tu o 27,9 procenta hostů méně než ve stejném období loni, přenocování se snížilo o 22,4 procenta. Bezmála poloviční pokles je u hostů z Asie. O dvě třetiny ubylo návštěvníků z Jižní Korey, skoro poloviční byl počet Číňanů.

Možná se ale přece jen blýská na lepší časy. Podle mluvčí Invie Andrey Řezníčkové je jižní Morava spolu se Šumavou a Krkonošemi mezi TOP 3 poptávanými destinacemi.