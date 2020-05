Cestovní ruch chce od státu 10 miliard pro poukazy na dovolenou v Česku

18:03 , aktualizováno 18:03

Na státní poukazy na dovolenou v tuzemsku by vláda měla vyčlenit alespoň deset miliard korun. Tato podpora by měla být schválena nejpozději do 28. června. Po jednání s prezidentem Milošem Zemanem to řekli předseda Fóra cestovního ruchu Viliam Sivek a místopředseda Fóra a viceprezident Svazu léčebných lázní ČR Martin Plachý.