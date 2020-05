Státní poukazy na dovolenou budou platit už v létě, plánuje Dostálová

Jednání o vládním záměru podle Dostálové probíhají prakticky každý den. Nepočítá se s tím, že by na poukazy letos měli přispívat zaměstnavatelé, řekla ministryně ČTK v pátek.

„Předpokládám, že hned začátkem června bychom to na vládě projednali, aby se to podpořilo a mohlo to být platné od července srpna,“ uvedla Dostálová. Nyní se podle ní vede především debata o tom, zda bude podpora plošná nebo sektorová. Ministerstvo je podle Dostálové v kontaktu s regiony a má informace o tom, že na léto jsou některé oblasti jako Jeseníky, Beskydy nebo Lipno obsazené.

S problémy se však potýkají místa závislá ve velké míře na zahraniční klientele. Týká se to velkých měst jako Praha nebo Brno, ale také lázní. Dokud není vybrán konkrétní model, je podle ministryně předčasné mluvit o tom, kolik za opatření celkem stát zaplatí.

V případě hodnoty poukázky se podle Dostálové uvažuje o rozmezí od 3 000 do 5 000 korun. Touto částkou přispěje stát. Podle Dostálové by šlo prakticky o slevu, protože záměrem je, aby člověk poukázku využil na ubytování na tři dny a více, a poměrnou část tedy doplatil.

Původně se podle Dostálové vycházelo ze slovenského a maďarského modelu, který stojí na příspěvku zaměstnavatelů. Firmy se ovšem podle ní vzhledem k současné situaci proti návrhu ohrazovaly. V budoucnu by ovšem měly zájem se k projektu přidat, nebylo by to ale letos. Příspěvek by si následně mohly odečítat z daní.

Poukazy podporují zástupci podnikatelů v cestovních ruchu. Podle nich kvůli současné situaci ztratí práci minimálně 30 procent lidí v oboru. V segmentu hotelů a restaurací se podle Petra Jonáka z Národní ekonomické rady vlády (NERV) odhaduje propad o více než polovinu, přičemž zaměstnáno tam je zhruba 200 tisíc lidí a počítalo se s tržbami 200 miliard korun.



Nezákonné vouchery od cestovek?

Cestovním kancelářím chce vláda pomoci tím, že uzákonila možnost vydávat za zrušené zájezdy vouchery místo hotovosti. To se však nelíbí Evropské komisi, podle které je zákon v rozporu s evropskou legislativou. V dopise, na který minulý týden upozornily Hospodářské noviny, hrozí Komise Česku žalobou. Lidé podle ní musí dostat peníze zpátky, pokud si tuto možnost zvolí.

Dostálová chce Komisi vyzvat k bilaterálnímu jednání. Její resort nyní připravuje odpověď na dopis, čas má do 28. května. Poukaz místo hotovosti mohou odmítnout senioři nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, osamělé samoživitelky a samoživitelé či lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat. Peníze mohou rovnou požadovat také školy v případě školních zájezdů.

O peníze podle Dostálové ale nemusí přijít nikdo. Pokud klient poukaz nevyužije do 31. srpna příštího roku, bude mu muset být vrácena hotovost. Poukazy jsou podle Dostálové navíc 100procentně pojištěny proti úpadku. Komise by podle ní měla být v těchto krocích vstřícnější.

Vytýkací dopis dostalo kvůli stejné záležitosti také 11 dalších evropských zemí. Na rozdíl od ostatních států má český zákon podle Dostálové výrazný sociální prvek.