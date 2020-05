O dovolenou v Česku je zájem. Poptávku žene nejistota kolem vycestování

Zájem o dovolenou v cizině je stále rekordně nízký. Vzhledem k otevírání hranic však roste zájem Čechů také o zahraniční cesty.



Prodeje pobytů v Česku jsou nyní podle ředitele portálu Skrz.cz Matěje Dvorského ve srovnání s loňskem jen o třetinu níže. Před měsícem byl podle něj přitom propad ještě o 56 procent. „S rezervací chvátají zejména ti, co chtějí mít jistotu, že si budou moci vybrat svá oblíbená místa a termíny,“ uvedl.

Portál Slevomat eviduje dokonce prodeje srovnatelné s loňským rokem a očekává další růst. „Situace s výjezdy do zahraničí je stále nejistá, navíc letní prázdniny se neruší, naopak se přibližují, což žene poptávku. Vypadá to, že letos našinci nejenže opanují Česko, ale mnozí budou nuceni tak trochu improvizovat a objevovat neznámá místa. Tedy ta, kde bude aspoň volno ve vybraném termínu,“ řekl ředitel Slevomatu Ladislav Veselý.

Velký zájem o pobyty v ČR eviduje také cestovní agentura Invia, která nabízí i různě zaměřené rekreace jako dovolená na farmě, na kole, na zámku nebo s vínem. Podle její mluvčí Andrey Řezníčkové lidé často vyhledávají ubytování v blízkosti cyklostezek, přírody a památek. Projevují podle ní více zájem také o lázeňské pobyty, nyní tvoří asi 15 procent prodejů. „Lidé se ještě bojí si teď objednávat různé procedury a vyčkávají, jak to bude,“ doplnila.

Pokles o více než 90 procent

Propad zahraničních zájezdů je podle Skrz.cz i Invie na úrovni 95 procent. Invia se však už kromě českých pobytů začíná zaměřovat také na Chorvatsko, Slovensko a Rakousko, uvedla Řezníčková.

Cestovní kanceláře čekají na podmínky české vlády, které budou muset Češi při návratu z dovolené dodržet. „Zejména zda budou muset být 14 dní v karanténě nebo se prokázat negativním testem na covid-19. Toto je nejčastější dotaz našich klientů, protože tím se jim například týdenní dovolená prodlužuje na tři týdny a je to pro ně velmi nekomfortní,“ uvedl jednatel CK Travel Family Ivan Lackovič.

Pro české turisty by se mohly od 15. června otevřít hranice se sousedními státy s výjimkou Polska. Bez karanténních opatření či testu na covid-19 by se z těchto zemí mohlo cestovat také do Maďarska, v úterý to uvedli ministr zahraničí Tomáš Petříček a premiér Andrej Babiš. Dohodu o příjezdu českých turistů chce podle záhřebského deníku Jutarnji list uzavřít také Chorvatsko.