České hory navštívilo nejmíň turistů za šest let. Koronavirus krátil sezonu

10:55 , aktualizováno 10:55

Uplynulá zimní sezona v horských střediscích v Česku byla co do návštěvnosti nejslabší za posledních šest let. Provozovatelům skiareálů nepřálo počasí, teploty byly nadprůměrně vysoké a kvůli koronaviru museli sezonu předčasně ukončit. Sezona tak byla ve srovnání s tou předchozí o 24 dnů kratší.