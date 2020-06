Pražské letiště ožívá. V červenci obnoví pravidelné linky a přidá nové

V prvním červencovém týdnu dojde k obnově 34 destinací, v současnosti fungující spoje posílí. Vrátí se i pravidelné dálkové linky, společnost flydubai obnoví spojení do Dubaje a Qatar Airways se vrací s letem do katarského Dauhá.



„Se začátkem července bude mít Letiště Václava Havla Praha obnovený provoz do celkem 57 destinací. Mezi nimi jsou také dvě dálkové destinace, 29 vytipovaných klíčových destinací, jako je Londýn, Paříž, Amsterdam, Barcelona nebo Frankfurt a nově také několik dovolenkových destinací, jako Rhodos, Kos, Korfu, Mallorka nebo Tenerife,“ uvedl v tiskové zprávě Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Tento týden by se měly obnovovat linky i do Osla, Malagy, Göteborgu, Varšavy nebo Oděsy. Během prvního červencového týden se tak počet dostupných destinací na pražském letišti zvýší v porovnání se stavem v posledním červnovém týdnu o 50 procent.

V průběhu července by podle očekávání měl začít provoz i na dalších linkách. Na opětovné uvedení přímého spojení z Prahy čekají Benátky, Milán, Neapol, Riga nebo Varna. Vrací se i letecké společnosti, v červenci z Prahy opět vzlétne Air Malta, flydubai, LOT Polish Airlines, Norwegian, Qatar Airways a Tarom.

„Obnovujeme lety především do dovolenkových destinací, jako jsou Kanárské ostrovy nebo Řecko, kde je příznivá epidemiologická situace. Důležitý je také návrat do takzvaných klíčových destinací, mezi které patří velká města,” vysvětluje Řehoř.



V plánu je i zavedení úplně nových linek. Od srpna začne pod taktovkou Ryanairu létat pravidelná linka do Košic, irská aerolinka zavádí z Prahy i spojení do kyperského města Pafos. Zpáteční letenka vyjde zhruba na 2 000 korun.

Prague Airport @PragueAirport Další dvě nové linky! ✈ @Ryanair bude od srpna nově létat dvakrát týdně do slovenských Košic i do oblíbeného letoviska Pafos na Kypru. Přidává lety i do dalších letních destinací, např. do Malagy, Zadaru nebo na řecké ostrovy. #letimedal #flyfromPRG #pragueairport https://t.co/kNP2M8hrLb

Na Kypr míří s novou linkou i Wizz Air, který zavádí let do města Larnaka, cena se pohybuje taktéž kolem dvou tisíc. Maďarská nízkonákladovka během prázdnin začne létat i za zhruba 2 500 korun do bulharské Varny a albánské Tirany za necelých 2 700 Kč.



Ryanair bude linkou na Slovensko konkurovat ČSA, které po koronavirové epidemii spojení z Prahy do Košic také obnovily. Zatímco jednosměrný let do Košic začíná podle rezervačního systému Ryanairu na zhruba 830 korunách, ČSA si za jednosměrnou letenku říká o přibližně 2 450 korun.

Na nízké ceny budou nízkonákladové společnosti táhnout nejspíš ještě více než v minulosti. „V porovnání s předešlými lety klesly ceny o zhruba 30 %,“ popisuje Oliver Dlouhý z portálu Kiwi, který slouží jako vyhledávač letenek.

Levné letenky mají především přitáhnout cestující, což se podle všeho zatím daří. „Češi už zase poměrně dost cestují. Letadla bývají plná tak z 80 %, nejčastěji létají do Řecka, Barcelony a jiných dovolenkových destinací. Mnoho Čechů nelétá jen z Prahy, ale i z okolních letišť jako je například to ve Vídni,“ dodal Dlouhý pro iDNES.cz.