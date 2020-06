Letiště v Ruzyni obnovuje provoz. První na řadě jsou velká evropská města

V současnosti na letišti funguje 17 pravidelných linek, další budou přibývat v následujících dnech a týdnech. Tento týden se obnoví letecké spoje do sedmi destinací. V pondělí začne Air Serbia létat do Bělehradu, Brussels Airlines do Bruselu, ČSA do Košic a Lufthansa do Mnichova.

V dalších dnech by měly přibýt také linky do Budapešti, Keflavíku a Manchesteru. Dopravci dále ohlásili obnovení desítek dalších linek koncem června a v červenci. Mezi ohlášenými linkami jsou i tři nové, do Londýna od ČSA a do Tirany a Varny od Wizz Air.

„Letecké společnosti se na linky z Prahy vracejí v závislosti na uvolňování podmínek pro vycestování, ale také především v reakci na poptávku po létání ze strany cestujících. Ta bude v následujících týdnech a měsících klíčová pro úspěch obnovených spojení,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

Hlavním cílem letiště je podle něj obnovení linek do tzv. klíčových destinací, tedy velkých evropských měst, které fungují jako významné přestupní uzly. Jde například o Londýn, Frankfurt, Paříž, Amsterdam, Madrid nebo Vídeň.

„Celkem máme vytipovaných 45 takových destinací. V současné době máme potvrzené letecké spojení do 24 z nich, což je více než polovina,“ dodal Řehoř.

Letiště zároveň upozornilo, že nadále platí některá ochranná opatření proti šíření koronaviru. Jde například o zajištění bezpečných rozestupů, zvýšenou dezinfekci všech frekventovaných prostor a instalaci průhledných plastových bariér na odbavovacích a informačních přepážkách. Na letišti je rozmístěno více než 250 nádob s dezinfekcí.