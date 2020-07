Nad dostavbou Ruzyně se smráká. Pražští politici už rozšíření letiště nechtějí

O rozšíření pražského letiště se mluví již několik let. Plánovat se začalo v roce 2017 a už od tehdy ho provázejí kontroverze. Mnohým obyvatelům z okolí se totiž nelíbí, že by se kvůli ní letecká doprava přiblížila o zhruba 1,5 kilometru blíže městu. Ekologickým aktivistům zase vadí, že se zvýší letecký provoz, tedy i vydávané emise.

Během koronavirové pandemie se provoz na letišti téměř zastavil a rozjíždí se jen pomalu. Sílí tak hlasy mluvící o tom, že by se taková situace měla využít a provoz v Ruzyni snížit dlouhodobě – začít by se prý mělo právě tím, že se přestane plánovat nová dráha. Výstavba navíc narazila u krajského soudu, který chce překontrolovat její ekologickou náročnost.

A výstavba nové dráhy by teď mohla narazit i na pražském magistrátu. Mezi radními a zastupiteli se totiž šíří názor, že by letiště mělo stavbu přehodnotit. I oni se opírají o výtky k přibližování dopravy městu. „Je to úplně opačný trend, než by měl být,“ uvádí například náměstek primátora pro životní prostředí z hnutí STAN Petr Hlubuček. Letiště tomu v minulosti oponovalo tím, že se díky paralelní dráze přestane létat nad Kladenskem a některými částmi Prahy, čímž se uleví zhruba dvěma stovkám tisíc obyvatel.

Rozšíření je nezbytné, tvrdí letiště

Hnutí Praha sobě mezi důvody pro zrušení dostavby zmiňuje také třeba to, že by se zvýšil počet turistů ve městě. Ten byl podle hnutí před koronavirovou krizí naprosto neudržitelný.

„Jen těžko si umíme představit, že by Praha po rozšíření kapacity letiště zvládla ještě větší nápor návštěvníků,“ uvedlo hnutí v prohlášení, na které redakci odkázal náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr. V současnosti přitom pražští hoteliéři i obchodníci trpí právě kvůli tomu, že je ve městě jen minimum turistů.

Podle zástupců Letiště Václava Havla je paralelní dráha pro provoz nezbytná. „Z krátkodobého hlediska je potřebné do letiště investovat jako do strategické dopravní infrastruktury a důležité vstupní brány do země nejen pro turismus, ale zejména pro obchod,“ uvádí mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Cestovatelé jsou tak podle Pacvoně až na druhém místě. Podle něj navíc letiště momentálně pracuje na podpoře tzv. udržitelné turistiky, tedy toho, aby do Česka létali lidé, kteří zde zůstanou déle a mají větší rozpočty. „Jde tedy o turisty, kteří jsou pro ČR a její obyvatele reálným přínosem,“ doplňuje mluvčí.

Dlouhodobě je pak podle něj důležité hlavně to, že nebude do letiště nutné několik desítek let z těchto důvodů investovat. „Podle všech dostupných mezinárodních prognóz se očekává růst letecké dopravy a zvyšující se poptávka po létání,“ doplňuje.

Mluvčí letiště také poznamenává, že ruzyňské letiště neobsluhuje jen město samotné. Důležitá je pro něj i tzv. spádová oblast letiště, tedy plocha, do které se z letiště dojede do dvou hodin. „Tato spádová oblast pokrývá celkem osm milionů potenciálních cestujících,“ udává Pacvoň.

Pražští politici: Ať se staví v Pardubicích

Podle pražských zastupitelů je ale zbytečné rozšiřovat letiště právě v Praze. „České republice chybí koncepce rozvoje letecké dopravy,“ tvrdí Hlubuček. „Naprostá většina cestujících projde letištěm Václava Havla, ostatní mezinárodní letiště u nás si dělí zbývajících šest procent cestujících. Regionální letiště pak mají problém se uživit,“ dodává náměstek primátora.

Mnohem lepší by tak podle něj bylo rozšířit například letiště v Pardubicích, s čímž souhlasí i koaliční partner Praha sobě. „Takový krok by přenesl část pracovních míst, peněz a prosperity do regionu,“ uvádí pražské hnutí.

Jenže podle analytiků by to však nedávalo ekonomický smysl. „Pražské letiště je strategicky důležité,“ uvádí Petr Pelc z analytické společnost Cyrrus. „Menší letiště jsou vázána primárně na nízkonákladové společnosti nebo letní charterové lety. Dokud není zájem ze strany dopravců, nemá smysl je rozšiřovat,“ dodává.

Podle letiště je navíc lepší dopravu koncentrovat u hlavního města. Podle mluvčího Pacvoně se jako jedno z mála snaží pracovat na udržitelnosti provozu. „Pražské letiště se řadí mezi pouhých 16 evropských letišť, která do tohoto úsilí zapojuje i své partnery,“ tvrdí Pacvoň. „Těmi jsou letecké společnosti, poskytovatelé handlingových či cateringových služeb, uživatelé pozemní dopravy a další partneři,“ dodává.

To poslední, do čeho by se mělo investovat

Zastupitelům se v neposlední řadě nelíbí ani cena. „Jen nová dráha bez návazných investic má stát až 15 miliard korun. Celková investice do rozšíření letiště má být dokonce 50 miliard,“ říká Hlubuček. V současné době, kdy se Česká republika potýká s následky ochranných opatření proti šíření covid-19, by se podle něj měly tyto finance využít jinde.

„Stavba nadbytečné paralelní dráhy je to poslední, do čeho máme v době krize investovat,“ tvrdí. „Investovat desítky miliard do výstavby paralelní ranveje teď prostě není dobrý nápad,“ poznamenává pak koaliční Praha sobě.

Letiště však na číslech dokládá, jak je pro město velkým ekonomickým přínosem. Celkem cestovní ruch činí tři procenta HDP České republiky, na zaměstnanosti se podílí ze čtyř procent. „Každý jeden milion cestujících navíc by také v budoucnu mohl znamenat vytvoření přibližně tří tisíc nových pracovních míst,“ zakončuje Pacvoň.