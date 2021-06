Zvýšení povinné dovolené je pro řadu firem noční můra, říká ekonom Bureš

Poslanci se vracejí k pěti týdnům dovolené. Připadá vám to v tuto chvíli jako dobrý nápad?

Nepovažuji ho za dobrý. Česko zásadně nevybočuje z toho, co je v Evropě běžné z hlediska počtu dní volna. Ať už bereme dny povinné dovolené a nebo když připočítáme státní svátky. Jsou tady země, které mají víc dní volna, například Slovensko nebo Francie, na druhou stranu v Německu nebo v Británii je celkový nárok nižší. Pohybujeme se někde uprostřed a nevidím důvod pro nápravu, kdy bychom se zásadně vychylovali od toho, co je běžné.

Existují nějaké další důvody, proč týden dovolené navíc nezavádět?

Druhý argument, který bychom měli vzít v potaz, je načasování. Českou ekonomiku trápí poslední tři, čtyři, možná i pět let nedostatek pracovní síly. Pandemie možná pro někoho nečekaně tento problém ještě vyostřila tím, že odsála z některých odvětví zahraniční pracovníky. Jde zejména o stavebnictví a některé části průmyslu. Představa vyšší povinné dovolené je pro hodně firem noční můrou a něčím, co by tak jednoduše nevyřešily. Pro byznys by bylo načasování hodně nešťastné. Současně s tím je třeba vzít v potaz i to, že v tuto chvíli tam, kde to je možné a dává to smysl, firmy poskytují nad rámec zákona zaměstnancům jako benefit dodatečné dny volna. V průměru vidíme, že vybírané dovolené jsou vyšší než jenom ty povinné čtyři týdny, které nařizuje zákon. Bývá to v závislosti na odsloužených letech v dané společnosti a je to i v závislosti na tom, o jaké konkrétní pracovní místo se jedná.

Není to na druhou stranu i proto, že dnes tři čtvrtiny zaměstnavatelů pět týdnů dovolené nabízí, jen formalita, která má srovnat podmínky na trhu?

Podle mého názoru to formalita není. Jeden metr pro všechny mi nepřijde jako šťastný. V tuto chvíli mají firmy možnost si rozhodnout, jakým způsobem chtějí svoje zaměstnance odměnit. Tam, kde je velký nedostatek pracovníků, daleko raději sáhnou k tomu, že zaměstnancům přidají na mzdách a na bonusech, když jim lidé zůstanou v práci a svoji práci odvedou. Nemusí řešit povinný týden dovolené navíc, který častokrát nemusí být v zájmu zaměstnavatele, ale ani zaměstnance. Navíc řadu firem v inkriminovaných odvětvích, kde je pracovníků nedostatek, by to mohlo motivovat k tomu, že jednoduše nebudou klasická pracovní místa vůbec vytvářet a půjdou přes flexibilnější a hojně používaný švarcsystém.

Dá se spočítat, kolik by s týdnem dovolené navíc, měly firmy náklady?

Odhady se liší. Rámcově se pohybují okolo dvaceti až třiceti miliard korun ročně za stávající situace.

To jsou náklady na to, že by musely třeba najmout někoho dalšího nebo co dalšího to ještě zahrnuje?

Ano, nebo by jim jednoduše tržby unikly. Buď to závisí na zaměstnání nových pracovníků, kteří ale na trhu nejsou nebo čistě na tom, že tu práci neodvedou a tržby mít nebudou. Odhady se mohou lišit v závislosti na tom, do jaké míry předpokládáte nějakou další druhotnou reakci na trhu práce z toho titulu, že poptávka po zaměstnancích poroste v těch určitých a pravděpodobně nejvíce nedostatkových oborech.

Často zní také argument, že by měli potíže menší zaměstnavatelé, kde je nezastupitelnost horší. S tím se dá souhlasit?

Určitě, pro menší a střední podniky je to problém. Na prvním místě jde o malou zastupitelnost a současně i nemožnost nabrat nové zaměstnance v případě, že nebudou stíhat zakázky realizovat.

Ještě bych se vrátila k tomu evropskému srovnání podle délky dovolené. Podle evropských měřítek musí každý stát nabízet čtyři týdny dovolené, jako je to u nás, ale spousta zemí nabízí přece víc?

Ano, ale máme ještě dodatečné dny, kterými jsou státními svátky. U nás máme více státních svátků, které jsou nárokem na volno oproti jiným zemím. V Česku máme 13 dodatečných dnů volna, což nemusí vždy nutně vést k vyčerpání všech, protože ne vždy se svátek trefí do volného pracovního dne. Pokud by někdo chtěl debatu otevírat, bylo by asi vhodnější než zavádět povinnou dovolenou, se zamyslet nad tím, že by určité svátky, ne nutně všechny, byly nárokové i pokud připadnou na víkend. Vybíraly by se poslední pracovní den předešlého týdne nebo pracovní den týdne následujícího. To by mohla být kosmetičtější změna. Ale i tak pokud se bavíme o tom, že je v české ekonomice nedostatek pracovníků a sílí inflační tlaky, nepřijde mi vhodná doba něco takového otevírat.