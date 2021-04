Šest či osm týdnů volna, i to je realita. Zatím ovšem jen málokde

Garantovaných pět týdnů dovolené mají v současné době pouze ti, kteří pracují pro stát. Ještě delší dovolenou přiznává zvláštní předpis pedagogům. Jinak mají ze zákona čeští zaměstnanci nárok na 20 dní dovolené ročně, což ve srovnání se zbytkem Evropy není mnoho. Například ve Velké Británii mohou zaměstnanci čerpat 28 dní, v Rakousku, Skandinávii či Lucembursku 25 dní a lepší situace vládne dokonce i na Slovensku, kde mají zaměstnanci po dovršení 33 let rovněž nárok na 25 dní placeného volna.

„Zájem Čechů o delší dovolenou je celkem logický a souvisí i s čím dál větší tendencí zaměstnanců o dosažení dobře vyváženého profesního a soukromého života,“ uvedla Jitka Součková, marketingová manažerka personální agentury Grafton Recruitment.

I když to není povinné, již nyní tak pět týdnů dovolené nabízí téměř 62 procent zaměstnavatelů, ukázal průzkum Edenredu, který se uskutečnil v březnu. Podle zkušeností personální agentury ManpowerGroup mají 5 týdnů volna zaměstnanci více jak poloviny velkých firem. U malých firem to zdaleka tak běžné není i z hlediska náročnějšího řešení zastupitelnosti.

„Přitom týden dovolené navíc znamená zkrácení odpracovaného času o 4 procenta. To je asi tolik, jako by šel každý zaměstnanec dvakrát denně na cigaretu,“ říká Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup. Pro většinu firem to neznamená drastický dopad do nákladů, tedy především v business službách a administrativních pozicích. Ve většině firem to podle Halbrštáta bohužel pro zaměstnance funguje tak, že jejich práci během dovolené neudělá nikdo jiný a zaměstnanec si po dovolené musí volno vlastně napracovat tím, že vyřizuje věci, které se během dovolené nakupily. Přímé finanční dopady to má tam, kde práce nepočká a za člověka na dovolené se musí najímat náhrada, jako například ve výrobě, prodeji či občanských službách.

Co by přinesla novela zákoníku práce

Do budoucna by přesto zákonný nárok na 5 týdnů placené dovolené mohli mít všichni zaměstnanci. Změnit by to mohla v současné době projednávaná novela zákoníku práce. Pokud by změna prošla, měli by delší dovolenou garantovanou všichni. A nikoliv pouze státní zaměstnanci, jak je to dnes.

Kdyby tedy zákonná změna byla schválena, pak by se na delší dovolenou než doposud mohli těšit zaměstnanci nejméně pětatřiceti procent českých firem. Podle průzkumu Edenredu by totiž k třiceti procentům společností, kde by změnu zařídili zákonodárci, přibyly ještě další, které zaměstnancům chtějí přidávat nové dny navíc formou benefitu. Pevně rozhodnuto takto pracovníkům přilepšit je nyní necelých pět procent společností, 43 procent žádné dny přidávat nebude a zbylá nadpoloviční většina (52 procent) to bude řešit, až bude otázka aktuální.

Co s týdnem dovolené navíc

Pokud zákonodárci novelu schválí, největší radost z ní podle průzkumu Edenred budou mít zřejmě (po opadnutí covidu) cestovní kanceláře. Češi budou chtít cestovat a za „novou“ dovolenou jsou ochotní si připlatit. 60 procent lidí by za ni dalo 5 a více tisíc korun (na osobu), každý pátý pak dokonce přes 10 tisíc korun.

Zajímavostí jsou i rozdílné představy trávení případné přidané dovolené. Ženy by o poznání raději než muži (46 % ku 31 %) jely k moři, muži zase více fandí turistice, jak vyplývá z průzkumu. Mnoho lidí by ale také volilo možnost nechat si dny nového volna pro případ náhlých událostí, nebo by se rozhodovalo dle aktuální situace a možností.

Dovolená aspoň 14 dní v kuse, jde to?

„Zavedení pátého týdne dovolené podporujeme,“ říká Karolína Häuslerová ředitelka pro personální zdroje z Edenredu. Dodává, že důležité je především aktivní čerpání dovolené, protože pouze odpočatí zaměstnanci jsou spokojenější a mohou dobře odvádět svou práci.

Jenže podle odborníků přinese dovolená skutečný odpočinek až tehdy, kdy trvá alespoň 2 týdny. Hezká představa, která ovšem v reále moc nefunguje. „V praxi vidíme, že vedoucí nedokážou nebo nechtějí práci zorganizovat tak, aby si lidé tak dlouhou dovolenou mohli vzít,“ popisuje Halbrštát. „Mnoho zaměstnanců vypovídá, že se při žádosti o delší dovolenou setkávají s tlakem nadřízeného a náznaky, že to není žádoucí.“ Dost často si lidé ani dlouhou dovolenou vzít nechtějí s pocitem, že by to bez nich nešlo. A to není dobře.

Máte 42 dnů volna

Část zaměstnavatelů jde ale opačným směrem. Pomalu se tak objevují i firmy, které jdou v nabídce ještě dál a nabízí dokonce více než 25 dní. Zatím má však takovou výhodu podle Jitky Součkové jen několik procent českých zaměstnanců.

Jedním z takových průkopníků je Česká spořitelna. „Naši zaměstnanci mají standardně 5 týdnů dovolené, k tomu jim umožňujeme čerpat navíc ještě 12 dní volna,“ uvedl David Brzobohatý, který má na starost odměňování a rozvoj lidí v České spořitelně. Jedinou podmínkou pro čerpání těchto 12 dnů volna (tzv. Můj den) je, že zaměstnanci je musí vyčerpat postupně, ideálně po jednom dnu v každém kalendářním měsíci.

V České spořitelně věří, že tato cesta je správná jak ve vztahu ke klientům, tak zaměstnancům. Odpočatý zaměstnanec zkrátka pracuje lépe. „Dny volna navíc zároveň přispívají ke zlepšení work-life balance, ať už ho kolegové využijí pro čas strávený se svými blízkými, pro své koníčky nebo ho věnují péči o sebe,“ vysvětluje Brzobohatý. A přiznává, že benefit v době více dnů volna je také konkurenční výhodou při oslovování potenciálních zaměstnanců.

Neomezená dovolená je výjimkou

Že dává dovolená navíc firmě slušnou konkurenční výhodu při náboru, ale také udržení nejkvalitnějších lidí na trhu, potvrzuje i Zuzana Krajča, HR partner ve společnosti Sodexo Benefity. Jejich zaměstnanci mohou čerpat až 31 dní volna za rok. Šestý týden volna ale dostávají formou flexi days, které není možné meziročně převádět. „Tímto systémem se snažíme zaměstnance motivovat k tomu, aby odpočívali průběžně. A také tím chceme zabránit kumulaci dovolené, což někdy bývá problém,“ doplňuje Krajča.

V SAP Services k pěti týdnům přidávají ročně 6 sick days a případnou pracovní neschopnost či péči o rodinného příslušníka po dobu 15 dnů v roce kompenzují plnou náhradou mzdy.

K základním pěti týdnům dovolené nabízí svým lidem další nadstandardní volno na zotavenou také firma Pure Storage, která má v Praze technologické centrum. „Svým lidem poskytujeme dostatek času na profesní růst a rozvoj, stejně jako na dobití energie a hledání inspirace a motivace pro nové projekty,“ říká Jacob Ringler, šéf pražského R&D centra pro region EMEA společnosti Pure Storage. Vysvětluje, že jsou si vědomi toho, že zaměstnanci často musí pracovat velmi tvrdě a po úspěšném ukončení velkých projektů pak potřebují, a samozřejmě si také zaslouží, řádný odpočinek. „Pokud získají souhlas svého nadřízeného, mohou čerpat i neomezenou dovolenou,“ uvedl Ringler. Samozřejmě placenou.