Žádné pátky a pružná pracovní doba. Pracovní úvazky se mění

V únoru před dvěma lety to začalo. Zaměstnancům internetového obchodníka s kontaktními čočkami a brýlemi se zkrátila pracovní doba z osmi na sedm hodin. „Upravili jsme podle toho směny a změnili organizaci práce. Během března jsme se pak dočasně vrátili na 8 hodin, všechno vyhodnotili a zjistili, že opravdu není důvod trvat na 8 hodinách. Během sedmihodinového testu jsme stihli všechno podle plánů a téměř všichni byli spokojeni s únorovým režimem,“ vysvětluje Tomáš Bártek, ředitel marketingu společnosti Lentiamo, dříve Vaše čočky.

Od dubna tak už zůstala sedmihodinová pracovní doba v internetové firmě nastálo. Jednak proto, aby své zaměstnance za nasazení odměnili, a jednak proto, že většinu práce nejde podle mínění vedení dělat ve velké koncentraci po celých osm hodin. „A zatřetí jsme touto rozdílností chtěli přilákat nové a zajímavé talenty na trhu práce, odlišit se od zbytku zaměstnavatelů,“ přiznává Tomáš Bártek.

Jaký pracovní úvazek vás láká nejvíce? klasický plný: 54 % částečný: 21 % práce na dohodu: 11 % OSVČ: 9 % sdílené místo: 5 % Zdroj: 900 respondentů, Profesia.cz

Česká republika je co do nabídky částečných a flexibilních úvazků na chvostu evropského žebříčku. Nabídka ale neustále roste.

„Svůj podíl na tom má i covidová situace, kdy řada zaměstnavatelů změnila názor na méně tradiční pracovní úvazky. Největší nabídka takovýchto míst je u administrativních pozic, v informačně-techologickém segmentu nebo ve finančnictví. Tedy z oborů, kde zkrácené úvazky nemusí brát ohled na pevně danou pracovní dobu,“ říká Michal Novák z Profesia.cz.

Covidové výdobytky

V mezinárodním průzkumu personální společnosti Manpower Group, který mapoval náladu na pracovním trhu, se 91 procent zaměstnanců shodlo, že je jejich největší prioritou udržet si práci. Ještě vyšší číslo – 94 procent z nich – má ale největší obavy z návratu ke starému způsobu práce a ztrátě flexibility, kterou během karanténních opatřeních získali.

„V to, že skončí pevná pracovní doba, doufá 43 procent zaměstnanců. Většina by ráda docházela do práce dva až tři dny v týdnu,“ cituje z výsledků průzkumu Jiří Halbrštát.

Nejvíce se do práce těší ti nejmladší, zaměstnanci do pětadvaceti let. Naopak nejméně si přejí rozvolnění takzvaní mileniálové, lidé do čtyřiceti let. „Chtějí se vyhnout dojíždění do práce a jsou nejméně ochotní přijít o získanou flexibilitu,“ dodává Jiří Halbrštát.

Rozhodovat o tom, v kolik hodin začne člověk pracovat nebo co udělá s volným pátkem, který mu věnoval zaměstnavatel, je lákavé. Společnosti, které se v současné pandemické době nemohou holedbat zvyšováním mezd, vouchery na různé sportovní či kulturní kratochvíle, teambuildingy a dalšími zaměstnaneckými výhodami, tak využívají flexibilně postavené pracovní doby jako svého benefitu.

„Před měsícem jsme si dělali interní průzkum, který ukázal, že 93 procent zaměstnanců zkrácení pracovního dne považuje za velmi důležitý benefit a pro 24 procent kolegů je to hlavní důvod, proč u nás pracují,“ říká Tomáš Bártek ze společnosti Lentiamo.

Podle ankety personální společnosti Profesia, do které se zapojilo 900 zaměstnanců, je plný pracovní úvazek stále nejatraktivnější pro 54 procent lidí. Firmy zjišťují, že lidé nepotřebují nebo ani nechtějí pracovat méně hodin za méně peněz, stojí ale o to, aby si mohli pracovní čas přizpůsobit tempu osobního života.

„Po rodičovské jsem uvažovala pouze o menším úvazku na čtyři hodiny denně, dostala jsem ale i nabídku na plný úvazek do obchodního oddělení rodinné firmy. Nabídli mi klouzavou pracovní dobu. Na pracovišti musím být mezi devátou a třetí hodinou, ostatní pracovní čas si mohou nastavit, jak potřebuji. Vzala jsem to a nelituji. Mám plný plat a přitom čas postarat se o děti,“ říká třiatřicetiletá Andrea Křížová.

Když si firma usmyslí…

Ne že by čeští zaměstnanci úlevy neznali. Zvláště lidé z výrobních společností to zažívají každoročně. Před koncem roku je výroba roztočená na plné obrátky, plánují se přesčasy, práce o víkendech, aby se stihlo vše dokončit. Po Novém roce zase zakázky chybějí, a než se výroba zjara rozjede, chodí se jen na pár směn v týdnu. Tak to jde, když je na tahu zaměstnavatel. Pracovní doba se přizpůsobuje trhu. „Není to ideální, ale už jsem si zvykl. Stejně jako na kolísavou výplatu – když se jede, je skvělá, když ne, je pohublá,“ krčí rameny Roman z truhlářské malovýroby.

Právě fyzicky pracující lidé se tak mohou nějaký čas těšit z kratších týdnů či aspoň pátků nebo rozvolněnější směny.

Ti, kteří nechtějí přistoupit na kolísavou náladu trhu, si tak raději berou menší úvazky, kterých přibývá i v dalších oborech. I k tomu tak trochu přispěla pandemie. S kratšími úvazky se podnikům lépe organizuje práce.

„V některých profesích jsou kratší úvazky výhodnější jak pro naše zaměstnance, tak pro nás. Oběma stranám totiž umožňují větší flexibilitu při plánování směn,“ říká Zita Čížková ze společnosti M2C, která se zabývá facility managementem a ostrahou budov.

„S nabídkou částečných úvazků se čím dál častěji setkáváme u řidičů, ve zdravotnictví nebo u dovážkových či úklidových služeb,“ vypočítává Michal Novák z Profesia.cz. Potvrzuje to i s společnost M2C. „Kratší úvazky se nám velmi osvědčily. Daří se nám díky nim oslovovat lidi, kterým jejich aktuální situace neumožňuje pracovat na plný úvazek, často i z důvodu zdravotního omezení nebo rodinných důvodů,“ vysvětluje ředitelka náboru Zita Čížková.

Hybridní práce

Alternativní způsoby práce během vládních opatření zahnaly řadu lidí do domácích kanceláří. A řada firem začala experimentovat s trvalým přechodem na home office či dosud neobvyklými úpravami pracovní doby.

Například Google ohlásil, že i po pandemii budou mít jeho zaměstnanci pracovní týden rozdělený na tři dny v kanceláři a zbylé dva dny budou moci pracovat, odkudkoliv chtějí.

„Podle aktuálního průzkumu HR Pulse, v němž jsme mapovali, jak firmy v souvislosti s novou situací mění zažitý způsob fungování, řada společností v České republice s hybridními modely práce do budoucna počítá,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. Většina z nich předpokládá kombinaci práce z domova a na pracovišti. „Další firmy volí jiný režim – například to, že na pracoviště budou trvale docházet jen lidé zastávající některé pozice nebo se zaměstnanci budou v práci scházet pouze na porady a další nezbytné akce,“ předkládá další možnosti Michal Novák.

Experimentuje se i krátkodobými změnami jednoho úvazku. Natáhne se nebo zkrátí podle možností a přání zaměstnance, třeba po několika měsících.

„Máme i hodně polovičních úvazků, kdy k nám někdo nastoupí, a když mu děti povyrostou, tak přejde na plný nebo 3/4 úvazek. Přijde nám dost nesmyslné, že některé firmy tyto uchazeče přehlížejí, my s nimi naopak máme velmi dobré zkušenosti,“ vysvětluje Tomáš Bártek ze společnosti Lentiamo.