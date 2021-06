Volno k lékaři či na svatbu. Co nám zaměstnavatel (ne)zaplatí?

Návštěva lékaře

Primárně bychom vyšetření nebo ošetření u lékaře měli uskutečnit mimo svou pracovní dobu. Ne vždy je to ale možné, v takovém případě je zaměstnavatel povinen poskytnout nám náhradní volno s náhradou mzdy. Ale pozor, podle platného právního předpisu je volno s náhradou mzdy poskytováno jen na nezbytně nutnou dobu, a to ve zdravotnickém zařízení, které je nejbližší našemu bydlišti nebo pracovišti.

Jenže co když jsme z Ostravy, náš oblíbený ortoped má ordinaci v Opavě a nesehnali jsme zubaře blíže než v Olomouci? „Pokud chce zaměstnanec jít na vyšetření nebo ošetření do jiného zdravotnického zařízení, musí mu zaměstnavatel poskytnout volno na nezbytnou dobu, ovšem náhradu mzdy nebo platu mu poskytne pouze za dobu, kterou by vyšetření nebo ošetření trvalo u nejbližšího takového zařízení,“ vysvětluje advokátka Barbora Šafaříková.

Jak ale dokázat, co je nezbytně nutná doba? „Prokáže-li zaměstnanec, že přestože jede za lékařem dále, ale za 4 hodiny je zpět v práci, zatímco u kompetentního lékaře nejbližšího bydlišti nebo pracovišti by 3 hodiny čekal a výsledný čas by byl tedy stejný (4 hodiny), potom má nárok na náhradu mzdy za celé 4 hodiny,“ říká advokátka.

Shoda ale nepanuje například u rehabilitací doporučených lékařem. „V praxi se spíše prosazuje přístup rehabilitaci považovat za překážku v práci na straně zaměstnance v podobě návštěvy lékaře, na kterou náleží pracovní volno a náhrada mzdy jako pro jinou návštěvu lékaře,“ míní Barbora Šafaříková.

Svatba

Barbora Šafaříková Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, studovala práva na KU Leuven v Belgii.

Od roku 2020 působí jako advokátka v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

Zaměřuje se na korporátní, pracovní a obchodní právo.

Na vlastní svatbu máte dva dny volna, z toho jeden den k účasti na obřadu a pouze jeden z těchto dvou dnů je placený. Co když se ale vdáváte či ženíte v sobotu a vaše pracovní doba je pouze od pondělí do pátku? Jak je to s volnem?

„V případě obřadu v sobotu by zaměstnanec opravdu jeden z volných dnů využít nemohl. Druhý volný den však může využít i v jiné dny (prokazatelně spojené se svatbou) třeba ve středu, například k zařizování spojenému se svatbou. Za tuto středu mu bude také nahrazena mzda nebo plat. Pokud by zaměstnanec měl obřad v pátek, může využít oba dny volna tak, že si je vybere ve čtvrtek a pátek, přičemž i tehdy má právo na náhradu mzdy nebo platu jen v jeden den,“ upřesňuje advokátka.

Na placený den volna kvůli svatbě dítěte má nárok i rodič. Dítě kvůli svatbě rodiče má také nárok na den volna, ovšem neplacený.

Úmrtí

Jde-li o úmrtí rodiče, zaměstnanec má 1 den placeného volna pro účast na pohřbu, nebo 2 dny, pokud obstarává pohřeb. Delší volno, tedy 2 dny a další jeden den pro účast na pohřbu, zákon poskytuje při úmrtí manžela, druha nebo dítěte.

Ani situace, že jste z Plzně a váš tatínek zemřel v Ostravě, kde má i pohřeb, nezakládá nárok na další volno. V případě potřeby delšího volna je nutné se na řešení situace domluvit se zaměstnavatelem, což většinou bude formou dovolené.

Pracovní volno a home office

Možná jste ještě na home office, takže žádné pracovní volno neřešíte. Návštěvu zubaře stihnete ráno a večer práci dokončíte. Tento postup ale rozhodně odborníci nedoporučují.

„Pokud má zaměstnanec i v rámci home office pevně stanovenou pracovní dobu, z pohledu překážek v práci na straně zaměstnance se na něj hledí stejně, jako by byl na pracovišti. Je tedy nutné překážku zaměstnavateli nahlásit,“ upozorňuje Barbora Šafaříková. Zároveň má pak nárok na pracovní volno a případnou náhradu mzdy podle nařízení vlády.

Pokud by si ovšem zaměstnanec rozvrhoval pracovní dobu sám, v takovém případě je okruh překážek, za které se mu poskytuje náhrada mzdy, omezen. Například v případě ošetření ve zdravotnickém zařízení zaměstnanci náhrada mzdy nepřísluší.

A rada na závěr? Ať už jste v kanceláři nebo pracujete z domova a potřebujete volno, domluvte se se svým zaměstnavatelem na podrobnostech. „Mnohokrát jsem ve své praxi řešila případy, jejichž základním bodem sváru byla špatná komunikace. Proto je třeba doporučit, aby zaměstnanci dostatečně vysvětlili zaměstnavateli, proč potřebují volno, nebo proč potřebují navštívit vzdáleného lékaře. Dobrou komunikací zaměstnanec předejde mnoha problémům,“ shrnuje advokátka.