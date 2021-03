Poslanci rozhodují o podmínce tolerance KSČM vládě, pěti týdnech dovolené

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Komunisté argumentují tím, že mnozí zaměstnanci už pět týdnů volna mají. Ostatní zaměstnance podle nich nynější úprava poškozuje.



„Je to věc, která není v jejich politickém programu, ale my jsme tu argumentaci nezanedbali, protože už 80 procent zaměstnanců, ať už ve státním nebo soukromém sektoru, pět týdnů dovolené má. Jsme přesvědčeni, že těch zbývajících 20 procent si to zaslouží,“ řekl předseda KSČM Vojtěch Filip po jednání s hnutím ANO o plnění podmínek tolerance, kterou s hnutím ANO uzavřeli komunisté.

„Já myslím, že pět týdnů dovolené už je standard a že by nemělo být nic výjimečného to prosadit do zákoníku práce, aby na to měli nárok všichni,“ řekla už dříve poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová, která je pod návrhem podepsána.

„Byla bych ráda, abychom z pěti týdnů dovolené udělali standard,“ podpořila návrh Kateřina Valachová z ČSSD.

Je nejisté, že se podpovatelům návrhu podaří zákon v pátek schválit, protože čas vyhrazený na schvalování zákonů je jen do 14 hodin.