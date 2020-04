Šetřit a co jde, vyždímat z internetu. Jak podnikatelé čelí propadu tržeb

Byznys dvojice, která se poznala kdysi v Tesku, byl dobře rozjetý. Pod heslem „Neplýtvej“ skupovali po celé Evropě za zlomek ceny neprodané zboží, co by se jinak vyhodilo, a snažili se jej prodat dál. Velké série třeba znovu do řetězců, menší v jedenácti vlastních obchodech Levno a na e-shopu, který jim nyní zůstal jako jediný prodejní kanál.