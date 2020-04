Vznikne generace superšetřílků? Koronavirus možná změní návyky lidí

6:00 , aktualizováno 6:00

Pandemie COVID-19 by podle analytiků do budoucna mohla značně proměnit světovou ekonomiku. Lidé podle nich nejspíš začnou více šetřit a budou méně ochotní riskovat. Ekonomika by tak kvůli koronaviru sice mohla růst pomaleji, zato by však stála na pevnějších základech, tvrdí.