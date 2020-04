Vouchery na dovolenou by měly mít hodnotu asi 10 tisíc, plánuje Dostálová

Kolik peněz je v současnosti v garančním fondu cestovních kanceláří?

Zhruba 62 milionů korun.

Bude to stačit na pokrytí závazků nad rámec pojištění, až začnou cestovní kanceláře kvůli současné krizi krachovat?

Děláme vše pro to, aby cestovní kanceláře nezkrachovaly. Spolupracujeme jak s jejich asociacemi, tak s­ Fórem cestovního ruchu a nastavujeme podmínky tak, aby cestovky přežily. Připravujeme pro ně speciální záchranný program Covid s delší splatností bezúročných půjček, uvažujeme o lhůtě 4–5 let.