Peníze za zájezdy cestovky lidem vrátí. Možná je to ale zlikviduje

18:03 , aktualizováno 18:03

Vláda ve čtvrtek kvůli pandemii COVID-19 zakázala Čechům vstup do patnácti rizikových zemí. Lidé, kteří do nich během příštích týdnů plánovali odjet na zájezdy, tak mají smůlu. Nemusí však zoufat. Útěchou jim může být alespoň to, že mají nárok na vrácení peněz. Tím, kdo si teď naopak zoufá, jsou však cestovní kanceláře.