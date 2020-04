Airbnb jako hoteliér. Cizinci se budou sledovat, i když to v návrhu není

Dostálová tvrdí, že návrh má především pomoci s bojem proti šíření COVID-19 a dalších nemocí. „Jak se ukazuje v dnešní situaci, ubytovaní lidé mohou být zdrojem infekčních chorob, byť třeba jen v latentním stadiu,“ uvedla ve středu. „Pro moderní způsoby boje s nemocemi, mezi kterými má zvláštní postavení takzvané trasování, je pak znalost identity ubytovaných naprosto klíčová,“ dodala.

Návrh samotný se však kontrolou toho, kdo se přes Airbnb v bytě ubytoval a odkud pocházel, nezabývá. Pronajímatelé by podle něj museli živnostenskému úřadu na výzvu „jen“ předat informace o počtu uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby a adresu místa, na které jsou poskytovány.

Podle důvodové zprávy je hlavním cílem těchto opatření boj proti „neoprávněnému podnikání“. V praxi to vypadá, že by úřady spíš než to, kdo se v bytě ubytoval, sledovaly, kdo jej pronajímá, kolik lidí za dané období ubytoval a kde přesně podnikání provádí.

Podle Dostálové však evidence ubytovaných cizinců vychází z podstaty návrhu. Kromě výše zmíněných nových pravidel totiž úřadům umožní vymáhat od pronajímatelů stejné povinnosti jako od hoteliérů. „Jednou z nich je povinnost vést domovní knihu, do které se zapisují údaje o ubytovaných cizincích,“ doplnila ministryně pro iDNES.cz

„Nemají-li ale kontrolní orgány údaje o tom, kdo ubytování poskytuje a jaké nemovitosti jsou k tomuto účelu využívány, nemohou efektivně vymáhat plnění těchto evidenčních povinností. Vzhledem k anonymitě způsobu nabízení služeb skrze platformy je možnost veřejnoprávní kontroly ubytovatelů v současné době prakticky nulová,“ dodala. Právě to má její návrh změnit.

Asociace původní návrh vítá

Pronajímatelům se návrh v původní variantě líbí. „Tyto tři podmínky schvalujeme,“ řekl iDNES.cz předseda České asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí David Bureš. „Myslíme, že tím bude stát mít možnost zjistit rychle potřebné informace z pohledu zdravotních rizik, ale i plnění zákonů,“ dodal.

Velký vliv by podle něj taková novela měla hlavně na nepoctivce. „Těch poctivých zhruba dvaceti, třiceti procent se to nedotkne. Bude to mít vliv hlavně na ty, kteří nic neplatí a jsou v šedé zóně,“ komentoval. V tom s ním souhlasí i Dostálová. „Podnikatelů, kteří si plní své povinnosti, se nová právní úprava nedotkne,“ doplnila.

S výkladem Dostálové a se sledováním údajů o hostech by to však podle něj bylo složitější. Při pronájmu například přes Airbnb totiž majitel bytu ví jen to, kdo nájem zaplatil a kolik s ním přijede lidí. Identitu konkrétních hostů z platformy není možné zjistit.

Ani původ klientů by pak podle něj nebylo lehké zjistit. „Často se stává, že máme například klienta s čínským pasem, který pracuje v Londýně, ale přiletí z Vídně,“ doplnil Bureš. „Pak se to dost zamotává,“ zakončil.