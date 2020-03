Cestovní ruch může přijít o desítky miliard. Vláda chystá odklad daní

Skupina odborníků z finanční správy, ministerstva zdravotnictví nebo správy sociálního zabezpečení má v následujících dnech určit, kdo by mohl na daňová zmírnění dosáhnout a jak budou konkrétně vypadat. Podnikatelé v tomto sektoru mají nižší tržby kvůli epidemii koronaviru.



Ministryně financí Alena Schillerová dodala, že někteří podnikatelé hovořili o poklesu i o 70 procent. Večer následně vicepremiér Karel Halíček (za ANO) jednal o podpoře průmyslu a hospodářství.



Podle Schillerové nepůjde o odpuštění daní, to podle ní není ani podle stávající legislativy možné. „Nadefinování podmínek na možné odložení splatnosti daně, splátkování, prominutí poplatku za podání žádosti,“ vyjmenovala Schillerová možná ulehčení pro podnikatele. Podle ní je třeba jednat rychle.

Vicepremiér Karel Havlíček znovu zdůraznil možnost programu bezúročných půjček, na který vláda vyčlenila 600 milionů korun. O peníze budou podnikatelé žádat přes Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Schválený speciální program COVID mimo jiné počítá s ročním odkladem splátek a splatností dva roky. Havlíček očekává o program velký zájem, čerpat půjčky budou moci právě i cestovní kanceláře.

Ztráty v desítkách miliard

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý uvedl, že situace ukazuje, jak velký dopad má cestovní ruch na českou ekonomiku. „Při tom trochu negativním scénáři přímé propady spotřeby, která vyplývá z návštěv zahraničních turistů, by mohlo jít v následujících týdnech a měsících až o 35 miliard korun a když to nepřímo propočítáme do ještě dalších dopadů ekonomiky, tak dalších 70 miliard korun,“ řekl. Dopady choroby by pak podle něj mohly znamenat ztrátu 40 tisíc plných pracovních míst.

Jak řekl Havlíček, na večerním jednání se zástupci podnikatelských svazů se řešily soukromé investice, ale i vládní podpory například exportu. Vláda podle něj díky nízké míře zadluženosti státu může i v případě ekonomického útlumu investovat do výstavby energetiky nebo dopravní infrastruktury, což je zásadní.

Firmy se také podle něj obávají útlumu evropské spotřeby, kam míří naprostá většina exportovaného zboží. Chce tak ještě více podporovat jednotlivá odvětví prostřednictvím agentury CzechTrade nebo například České exportní banky.