Návrh důchodové reformy je nerealizovatelný, říká ekonomka Zamrazilová

O nutnosti důchodové reformy se mluví léta, je nutná. Ale je potřeba počítat s tím, že dluh důchodového systému narůstá a je třeba jej řešit. A to nový návrh podle odborníků nesplňuje. „V první řadě není jasně řečeno, kolik by návrh stál peněz a z čeho by se platil,“ říká k návrhu Eva Zamrazilová.

Proč je důchodová reforma nutná?

Od roku 1996 až do roku 2020 důchodový systém vygeneroval více než třísetmiliardový schodek. To, že byl v plusu v roce 2018 a 2019, bylo vlivem příznivých okolností, protože silné ročníky ze 70. let jsou na vrcholu kariéry a nadstandardně do systému přispívají.