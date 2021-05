Námluvy Babiše a Maláčové u seniorů. Jsou absolutní priorita, uvedl premiér

Babiš v pátek odjel na summit Evropské rady v Portu, ještě předtím se vzdáleně připojil na jiný sjezd. „Rád jsem dnes živě promluvil na 4. sjezdu Rady seniorů ČR. Vyzval jsem je k propagaci očkování, protože ve věkové kategorii 65 plus se zatím nezaregistrovalo 412 745 seniorů,“ napsal na Twitteru.

„Důchodci jsou pro naši vládu absolutní prioritou,“ doplnil s poznámkou, jak se měnila průměrná výše důchodu v Česku. „V roce 2013 byl 10 962 korun a v roce 2021 dosáhne minimálně 15 336 korun, což překoná náš závazek 15 000 korun,“ uvedl premiér.

Zmínil také další úspěchy vlády v podpoře starších občanů. „O naše seniory se staráme, mají slevy na jízdném, snížili jsme daně u jejich životních nákladů, navýšili doplatky na léky a nainvestovali jsme historicky nejvíc peněz do našeho zdravotnictví,“ vyjmenoval Babiš.

Jeho hnutí ANO má aktuálně nadpoloviční většinu příznivců ve věkové skupině 55 a více let, jak dokládá i poslední volební průzkum agentury Median.

Váš hlas je slyšen, řekla Maláčová

Radu seniorů vyzdvihla v pátek také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD, která nahrála pozdrav sjezdu na video. „Epidemie upozornila na palčivá témata, která byla dosud společností spíše přehlížena - osamocení seniorů, předsudky vůči stáří či mezigenerační solidarita. Přeji si, aby seniorky a senioři žili v naší zemi důstojně,“ uvedla.

„Za sebe můžu slíbit, že posouváme věci k lepšímu, usilujeme o to na denní bázi,“ přešla k tomu, že doufá, že se podaří do voleb prosadit „spravedlivou důchodovou reformu“. Zmínila dřívější odchod do důchodu u náročných profesí a ocenění celoživotní práce a výchovy dětí.

„Jsem přesvědčená o tom, že váš hlas je v české společnosti slyšen,“ uzavřela Maláčová svůj vzkaz seniorům. Ministryně předloží návrh své důchodové reformy v pátek vládě. Podle ní může Sněmovna do voleb navržené změny „velmi v pohodě“ stihnout schválit.

Volby do Sněmovny se mají konat na začátku října. Legislativní proces u zákona obvykle trvá kolem jednoho roku. Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už před pár měsíci prohlásila, že tato vláda komplexní důchodovou reformu nepředloží a na přijetí změn není do voleb už dost času. Deník N informoval o tom, že návrh Maláčové odmítli premiérovi poradci.