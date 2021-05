Pět let může důchodovou reformu financovat EU, pak změna daní, říká Maláčová

Vláda Andreje Babiše dosud pouze zvyšovala náklady na něj, přičemž ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) patřila k nejštědřejším. Nyní před koncem volebního období přichází s návrhem, který loni vypracovala komise v čele s ekonomkou Danuší Nerudovou.

Podle koaličního partnera hnutí ANO by na tak stěžejní věci musela být široká shoda a toho nelze rychle dosáhnout. Podle Maláčové je předložený návrh reformy snahou o splnění programového prohlášení vlády.

Máte nějaký plán, jak pro svoji důchodovou reformu získat podporu?

Plán mám. Důležité je říct, že jsme před volbami. Uvědomuji si, že mi nikdo nepomůže, protože v ostré fázi kampaně nemá nikdo zájem na tom, abychom my jako sociální demokraté uspěli. Vím, že je to složité a že do mě šijí, že to nestihneme, ale nikdo neříká, že ta reforma je špatná. Já bych chtěla, abychom návrh projednávali v červnu v prvním čtení. Když se zkrátí lhůty, můžeme jej ještě do léta schválit v Poslanecké sněmovně a v srpnu se tím může zaobírat Senát.

Přála bych si, aby si po 30 letech každý z parlamentních subjektů řekl, jak si představuje důchodový systém. Konkrétně, žádné obecné proklamace. Mrzí mě také přístup hnutí ANO, společně jsme důchodovou reformu lidem slíbili v programovém prohlášení vlády.