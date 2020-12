Ministryně Maláčová představí návrh reformy penzí. Sledujte živě

Návrh sice vláda už do zákona nejspíš nepřetaví, podle Maláčové by měl ovšem posloužit jako podklad po debatu. „V důchodové reformě se potřebujeme posunout z obecných frází do seriózní diskuse, proto návrh předkládáme. Uvidíme, kdo to myslí vážně a má seriózní plán,“ řekla už dříve Maláčová.

Šéfka Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová po posledním zasedání na konci listopadu uvedla, že návrh vychází z jedné ze tří dříve projednávaných variant reformy, a to z varianty technické. Počítá s rozdělením veřejného důchodového systému na dva pilíře. Z nultého by se vyplácel základní solidární důchod, z prvního pak zásluhová část. Podle zveřejněných podkladů k jednání komise by minimální důchod v technické variantě odpovídal 30 procentům průměrné mzdy. Počítalo se s částkou 10 500 korun.

Zásluhová část důchodu by se platila z odvodů, garantovaný minimální důchod pak podle plánu z daní. Potřeba by tak bylo do pěti let provést i daňovou reformu, řekla už dřív Nerudová. Nyní tvoří zásluhová část asi tři čtvrtiny průměrného důchodu a základní výměra, která je stejná pro všechny, asi čtvrtinu. Nové nastavení po reformě by poměr zhruba obrátilo. Pokud by se daňový systém nezměnil, výrazně by vzrostla solidarita a lidé s vyšším výdělkem by dostávali mnohem menší penze než dosud.

Do voleb na podzim příštího roku už však kabinet podle ministryně financí Aleny Schillerové penzijní reformu nepředstaví. Chystaný návrh z dílny ministerstva práce vláda neprobrala a legislativní lhůty už nedovolí prosadit zásadní změny, uvedla.

„Já jsem zaznamenala, že snad paní ministryně (Maláčová) představí nějaké návrhy, které nejsou probrány na úrovni vlády. Řeknu otevřeně a řekla jsem to mockrát: Tato vláda prostě už nepřipraví komplexní důchodovou reformu,“ řekla Schillerová. Dodala, že legislativní proces trvá v průměru rok a do voleb zbývá zhruba jedenáct měsíců.