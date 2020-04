Zadlužujeme se příliš rychle, to se nám vymstí, říká šéfka rozpočtové rady

V současné krizi je podle šéfky rozpočtové rady nutné podnikat adresná a rychlá opatření na podporu ekonomiky, souhlasí také s rekordním deficitem, jejž pro letošní rozpočet naplánoval resort financí. „Dva roky jsme však apelovali na vládu, aby vytvářela rezervy v dobrých časech, to se nestalo,“ uvádí Zamrazilová v rozhovoru pro iDNES.cz.

Nyní proto podle ní hrozí, že český státní dluh poroste příliš rychle. To by mohlo Česku způsobit komplikace na finančních trzích, kde si peníze půjčuje. „Nynější české zadlužení ve výši 30 procent HDP vypadá impozantně a na trzích žádné problémy nemáme. To tak nemusí být napořád, veřejné zadlužení vyskočí během dvou let o 10 procentních bodů,“ říká Zamrazilová.

Vzhledem k tomu, že se během koronavirové krize bude zadlužovat řada zemí, může na trhu dojít k diferenciaci i na základě jiných kritérií, než je celková výše dluhu. „Finanční trhy zapracovávají spoustu věcí, mimo jiné dynamiku zvyšování zadlužení. Kvůli ní jsme měli problémy v minulé krizi,“ upozorňuje šéfka rozpočtové rady.

Důsledkem by podle ní mohlo být to, že stát bude muset za své dluhopisy platit vyšší úroky. Tím by vládě zbylo méně peněz pro podpůrná ekonomická opatření. Český státní dluh, byť je zatím relativně nízký, má navíc podle Zamrazilové rizikovou strukturu. „Čtyřicet procent státních dluhopisů drží zahraniční investoři, obecně akceptovaná hranice je někde kolem třiceti,“ tvrdí.

„Na rozvolnění rozpočtu se nás nikdo neptal“

Státní kase podle ní nepomůže ani novela zákona o rozpočtové odpovědnosti, kterou Sněmovna minulý týden schválila navzdory odporu opozice a Senátu. Nová pravidla rozvolňují rozpočtová omezení pro roky 2021-2027 a připouštějí vyšší strukturální deficity. Podle vlády je změna nutná k sestavení rozpočtů pro krizové období.

„Ta finanční pomoc má být dočasná, považujeme za chybné, aby se pravidla rozvolňovala na sedm let, to je prostě příliš dlouhá doba,“ uvádí Zamrazilová. Vadí jí také to, že resort financí novelu prosadil ve stavu legislativní nouze bez jakékoli diskuse s Národní rozpočtovou radou. „Do srpna, kdy je ještě možné pracovat s letošním rozpočtem, bychom nějaký kompromis našli,“ míní její šéfka.

Rada se proto v současnosti zabývá reakcí na tuto legislativní změnu. Kromě toho připravuje už třetí zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Publikovat ji bude koncem června.