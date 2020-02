ZANIKLÉ TRATĚ: Ždánka neměla na růžích ustláno, dnes po ní místní pláčou

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

V kraji pod Ždánickým lesem se odedávna pěstovala cukrovka, jenže do cukrovaru ve Ždánicích měla koňskými povozy dlouhou cestu. Většinu lichtenštejnských statků v okolí měl v nájmu podnikatel Eduard Seidl. Ten přišel s návrhem postavit železnici.

Jenže pouhá zemědělská dráha neměla nárok na zemskou subvenci. Seidl tedy oficiálně oznámil, že se na dráze bude provozovat i osobní doprava. Trasování mezi Čejčí, Klobouky u Brna a Ždánicemi tomu však nepřizpůsobil. Trať z roku 1908 vedla příliš daleko od vesnic. Počet osobních vlaků proto zpočátku nebyl příliš závratný.



Všechno se změnilo po druhé světové válce. Ve Ždánicích vznikla šroubárna, a tak železnice sloužila pro návoz dělníků. V sedmdesátých letech jezdilo z Čejče až dvanáct párů osobních a dva páry nákladních vlaků denně. Jenže tato kapitola se uzavřela po roce 1989, objem dopravy upadal. Poslední pravidelný vlak odjel ze Ždánice 22. května 1998, poslední vlak vůbec 14. října 2006.

Koleje mezi Čejčí a Uhřicemi u Kyjova zůstaly, úsek z Uhřic do Ždánic byl zlikvidován. Liniová stavba se udržela alespoň jako cyklostezka. Zachovaný úsek má však šanci na svoje znovuzrození. Soukromá firma šestnáctikilometrovou trať koupila a chce na ní vybudovat železniční zábavní park, hotel z lůžkových vozů a provozovat i historické vlaky.

Zbylých devět kilometrů do Ždánic je už cílem hlavně pro železniční archeology. Musí se ovšem dobře rozhlížet, protože výstavbou cyklostezky spousta drážních artefaktů zanikla.



Pátrání vpravdě detektivní

V reportáži poznáte, jak dobře jsme se rozhlíželi my. Uvidíte nejen, co zbylo z vlečky do ždánického cukrovaru, ale ukážeme vám i jednu zapomenutou odbočku z ní. Poohlédli jsme se i po bývalých zastávkách Věteřov a Dražůvky, kde jsme zjistili, že minimálně v Dražůvkách Ždánka stále žije s místními obyvateli.



Zaměříme se na jednu zajímavost v Želeticích. Mezi staniční budovou a kolejištěm museli cestující překonat most přes říčku Trkmanku. Podíváme se i na to, co z někdejší honosné zastávky zbylo.



Zavedeme vás k největší umělé stavbě na zaniklé trati, k hlubokému zářezu u Slaného dolu s betonovou lávkou pro pěší. A nakonec prozkoumáme křoví přímo proti staniční budově v Uhřicích. Hádejte, co jsme našli.



Aktuálně sháníme historické snímky dráhy Přibyslav – Žďár nad Sázavou, Svobodné Heřmanice - Horní Benešov, Česká Lípa hl. n. – Vlčí Důl nebo úzkokolejky Králův Dvůr - Beroun – Koněprusy.