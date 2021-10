Vánoční trhy 2021: Na náměstí se po roční pauze vrátí adventní atmosféra

Vánoční strom by se měl na pražském Staroměstském náměstí rozsvítit 27. listopadu. Ve stejný den mají začít i trhy, které potrvají do 6. ledna 2022.

V Ostravě stánky letos zůstanou na Masarykově a Jiráskově náměstí, na tom větším bude opět i hlavní scéna či ruské kolo, ale obě vánoční zóny se poprvé propojí s okolím. Trhy se budou konat od 28. listopadu 2021 do 1. ledna 2022 a některé stánky i atrakce zůstanou v provozu až do Tří králů. Vánoční trhy plánují v Moravskoslezské kraji i další města, například Havířov, Nový Jičín nebo Frýdek-Místek.

Podle webu Kdy z nudy se letos budou vánoční trhy v Brně konat na čtyřech místech: Zelném trhu, náměstí Svobody, na nedalekém Dominikánském náměstí a na náměstí Moravském od 26. listopadu do 23. prosince.

Adventní trhy plánují i za hranicemi

Vánoční atmosférou se plánují unášet i naši sousedé za hranicemi. Například jedny z nejhezčích a největších vánočních trhů ve Vídni na radničním náměstí otevřou brány 12. listopadu a trvají do 26. prosince. V Drážďanech začíná hlavní vánoční trh o deset dnů později 22. listopadu a potrvá do 24. prosince. Mezi nejkrásnější a největší adventní a vánoční trhy v Evropě patří i ty v Budapešti, které začínají 23. listopadu a trvají až do Nového roku. V Salzburgu je naplánován začátek vánočních trhů na 18. listopadu. O několik dnů později, 26. listopadu, odstartují vánoční trhy i v Bratislavě.